Roma, Zaniolo andrà in prestito

Nicolò Zaniolo verrà mandato in prestito in un altro club a gennaio.

Il centrocampista italiano – arrivato in estate dall’Inter – ha fatto il suo esordio con la maglia della Roma al Santiago Bernabeu, nella partita vinta dal Real Madrid in Champions League. Di Francesco lo ha utilizzato, tra coppa e campionato, solamente 93 minuti: troppo poco per un giovane che ha bisogno di giocare con continuità per crescere. Ecco, quindi, l’idea del prestito.

Tra i club più interessati a Zaniolo c’è sicuramente il Bologna: Inzaghi pensa infatti di utilizzarlo come trequartista alle spalle di Santander e Palacio. Attenzione poi al Frosinone che, in estate, aveva contattato la Roma per chiedere informazioni sul giocatore. Vedremo se il club laziale farà un nuovo tentativo in vista di gennaio.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 15:20