Roma, Zirkzee l'uomo giusto per Gasperini: come cambia l'attacco giallorosso con l'ex Bologna e Raspadori

La trattativa con il Manchester United avanza, l'olandese può arrivare a inizio gennaio assieme all'attaccante ora all'Atletico Madrid

Se ti presenti a Torino consegnando Dybala nelle fauci di Bremer pur di non schierare né Ferguson, né Dovbyk, dev’esserci ben più di un motivo. Gasperini deve averne tanti, perché nella Roma che sta costruendo è proprio l’attacco il tasto dolente.

Roma, l’attacco non gira

Inevitabilmente le attenzioni della dirigenza giallorossa si stanno concentrando sul reparto avanzato in vista del calciomercato di gennaio. Perché se Ferguson ha dato qualche sprazzo, l’ex Girona è stato bocciato quasi dal primo giorno di ritiro, tanto che lo scambio con Gimenez del Milan sembrava fatto. Qualche piccola scintilla è arrivata da Soulé, Baldanzi ha segnato contro la Juve ma non può essere un titolare in una squadra con ambizioni di vertice, Pellegrini si adatta a ricoprire il ruolo più avanzato che non è nelle sue corde, El Shaarawy si fa apprezzare più per la fase difensiva che per i gol.

Dybala al passo d’addio

E Dybala è ormai al passo d’addio, accompagnato dalla netta sensazione che abbia ormai iniziato la parabola discendente, soprattutto a causa di tutti i suoi problemi muscolari. Ed allora, tempo di trattative. I giallorossi hanno messo Joshua Zirkzee in cima alla lista per rinforzare l’attacco a gennaio, con i contatti con il Manchester United che si sono intensificati recentemente. Il giocatore è visto come obiettivo primario per Gasperini e c’è fiducia che gradisca il trasferimento in Serie A

Zirkzee, lo stato della trattativa

Il nodo principale resta quello economico: lo United non ha ancora dato l’ok definitivo all’operazione e sta trattando su forma e cifra dell’affare. Ci sono due proposte principali sul tavolo: la Roma offre un prestito con diritto (o obbligo) di riscatto. Alcuni report parlano di prestito con diritto di riscatto a circa 30–35 milioni più bonus legati alla qualificazione in Champions League. I Red Devils vogliono monetizzare subito e preferiscono un trasferimento definitivo o un prestito con obbligo di riscatto a condizioni più favorevoli, con richieste complessive superiori ai 45–50 milioni.

Roma-Manchester, fumata bianca vicina?

Nell’ultimo weekend i contatti si sono intensificati, grazie anche al pressing del giocatore ed al benestare dei Friedkin, disposti ad avvicinare la cifra di 40 milioni per il centravanti richiesto dal tecnico. Zirkzee ha infatti espresso gradimento per la Roma: il centravanti è desideroso di giocare con continuità dopo due stagioni poco brillanti in Premier League. D’altronde è innegabile che la Roma debba fare qualcosa in attacco: 17 gol su 16 gare, poco più di un gol ogni 90’, sono troppo pochi per una squadra che ha ambizioni di vertice.

La formula per Zirkzee

La formula sarà comunque quella del prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla qualificazione in Champions per i giallorossi. E, da quanto trapela, i Red Devils potrebbero anche non aspettare la fine della Coppa d’Africa liberando la punta già a metà gennaio. Joshua ha peraltro già trovato l’accordo con la Roma e vorrebbe sfruttare questa chance per andare al Mondiale anche se Amorim in queste ore si sta mettendo di traverso.

Roma. c’è anche Raspadori

Ma non c’è non soltanto Zirkzee nel mirino della Roma: avanza anche la candidatura di Raspadori, per il quale verrà liberato spazio da uno tra Bailey (più probabile) e Baldanzi. In entrambi i casi operazioni fattibili pure nell’immediato, vista l’urgenza per Jack, per il quale proprio la Roma terrà a breve un summit con l’Atletico per sbloccarne la questione riscatto. Proposto un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto a 20, mentre l’Atletico vorrebbe che il diritto diventasse obbligo a determinate condizioni e sarebbe disposto pure ad abbassarlo a 18 in questo caso.

Zirkzee-Raspadori, come cambia la Roma

Se le due trattative dovessero chiudersi, la Roma potrebbe contare su due rinforzi importanti. Zirkzee è una punta forte fisicamente ma anche di gran tecnica, in grado sia di concludere che di rifinire: e per il gioco di Gasperini, che prevede molti inserimenti da dietro, sarebbe fondamentale. Raspadori potrebbe invece giostrare alle spalle del primo attaccante, sfruttando la sua rapidità e la sua propensione al gol partendo alle spalle di un attaccante centrale. Un tandem che consentirebbe ai giallorossi di puntare con decisione alla zona Champions.