Romagnoli in extremis: il Brescia abbatte il Livorno

Vittoria fondamentale per il Brescia in vista dell'ultimo sprint verso la serie A. Le Rondinelle faticano non poco in casa contro il Livorno, ma alla fine riescono a vincere per 1-0 grazie a un guizzo all'89' del loro capitano, Romagnoli. Un gol che permette di guadagnare quei tre punti che ora rappresentano anche il distacco dal Lecce secondo.

Il Brescia prova sin dalle prime fasi a fare sua la vittoria, ma è il palo a dire di no a Torregrossa, su cross di Tonali al 20'. Quindi dopo un'occasione non sfruttata da Donnarumma tutto solo davanti a Zima, è lo stesso Torregrossa a vestire i panni del rifinitore e a fornire a Romagnoli il pallone che vale la vittoria dopo la zampata del capitano.

SPORTAL.IT | 15-04-2019 23:26