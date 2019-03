Romagnoli preoccupa i tifosi

Come riporta Sky Sport, Alessio Romagnoli non si è allenato con i compagni di squadra a causa di un affaticamento muscolare.

Le condizioni del capitano del Milan non sono comunque preoccupanti e la sua presenza nel derby pare non essere a rischio.

Franco Baresi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato proprio del difensore rossonero: "E' un ragazzo attento e concreto, lo dimostra col suo comportamento. Non per caso ha la stima di tutti: compagni, allenatore e società. Le sue qualità erano evidenti fin da subito, mentali e tecniche, è stato giusto dare la fascia a lui. Imporsi al Milan alla sua età non è facile".



SPORTAL.IT | 13-03-2019 16:30