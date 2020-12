Il Team Haas ha comunicato che Romain Grosjean è stato dimesso questa mattina dall’ospedale dove era stato ricoverato dopo il terribile incidente di tre giorni fa nel Gran Premio del Bahrain.

Grosjean ha fortunatamente riportato solo lievi traumi e ustioni non gravi e la nota del team precisa che il pilota francese resterà in Bahrain per continuare privatamente le cure alle mani.

OMNISPORT | 02-12-2020 09:27