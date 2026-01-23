Inter e Romania in ansia per Lucescu, ricoverato d’urgenza a Bucarest: il messaggio del c.t. non calma i tifosi 

Il tecnico 80enne era stato dimesso dopo una forte influenza ma è dovuto tornare in ospedale: “Spero di guarire presto”, ha dichiarato alla stampa locale

La Romania è in ansia per le condizioni di salute del c.t. Mircea Lucescu: l’80enne tecnico con un passato anche all’Inter è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale di Bucarest. “Sono sotto la supervisione dei medici, spero di guarire presto”, ha confermato egli stesso alla stampa locale.

Romania e Inter in ansia per Lucescu

Cresce la preoccupazione in Romania per Mircea Lucescu, c.t. della Nazionale di calcio ed ex tecnico di Inter, Pisa Brescia e Reggiana che è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale di Bucarest nella serata di ieri. A confermare la notizia è stato lo stesso tecnico 80enne, che già qualche mese fa aveva era stato costretto a recarsi in ospedale a causa dei suoi problemi cardiaci, facendo preoccupare i tifosi della Nazionale. Stavolta, però, il motivo del ricovero è stato diverso.

La febbre alta

I problemi di Lucescu sono sorti durante le festività di Natale a causa di un forte raffreddore che l’aveva costretto a letto. L’influenza e i problemi cardiaci di cui soffre il tecnico l’avevano costretto a un primo ricovero: escluse eventuali complicanze, Lucescu era stato dimesso. Ieri sera, però, il c.t. della Romania è stato costretto a un nuovo ricovero d’urgenza a causa della febbre molto alta.

Il racconto di Lucescu

A raccontare l’intera vicenda è stato lo stesso Lucescu, che ha fatto il punto della situazione alla stampa rumena. “È vero che sono ricoverato in ospedale – ha detto il c.t. della Romania – Sono stato ricoverato per un po’, all’inizio dell’anno, poi sono stato dimesso. Però negli ultimi giorni ho preso una forte influenza e sono stato ricoverato di nuovo in ospedale: avevo anche la febbre alta, oltre i 39 gradi”. Lucescu, però, non ha perso il consueto ottimismo: “Ora sono sotto la supervisione dei medici, spero di guarire presto”, ha dichiarato il c.t..

La Romania ai playoff mondiali

La Romania segue con attenzione gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Lucescu, un tecnico molto amato atteso a marzo con la sua Nazionale dai playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026: i rumeni se la vedranno in semifinale con la Turchia e poi, in caso di vittoria sfideranno la vincente di Slovacchia–Kosovo.