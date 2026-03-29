Romania, paura per Lucescu: sviene in allenamento dopo una sincope, è in ospedale sotto osservazione

Il ct si è sentito male durante la riunione tecnica, non è in pericolo di vita ma non potrà sedere in panchina martedì contro la Slovacchia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

«Non potevo scappare, non potevo fare la figura del codardo. Quando i medici mi hanno detto che potevo continuare ad allenare, mi sono concentrato su ciò che dovevo fare per la Romania». Mircea Lucescu parlava così solo pochi giorni fa, alla viglia della gara della sua Romania in Turchia nella semifinale dei play off mondiali (sconfitta di misura per 1-0) ma l’ex tecnico di Brescia e Inter ha preteso troppo da se stesso: è svenuto in campo ed è stato ricoverato per una sincope: non è in pericolo di vita ma resta sotto osservazione.

La malattia di Lucescu

Pur di andare in panchina, ad oltre 80 anni, Lucescu ha sfidato la malattia (non rivelata per ragioni di privacy) che da tempo lo perseguita, e che lo aveva già costretto negli ultimi tempi a tre ricoveri in ospedale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

«Ho parlato con la federazione e mi hanno detto che non riuscivano a trovare una soluzione alla situazione – aveva detto – Non sono nella mia forma migliore, mi sarei fatto da parte se ci fosse stata un’altra opzione. Ma insisto: non posso andarmene da codardo. Ho ripreso la nazionale due anni fa – spiega – era un dovere per tutto ciò che il calcio rumeno mi ha dato. Ero in debito».

Paura in campo per Lucescu

Per la sua Romania era rimasta da giocare un’amichevole contro la Slovacchia martedì ma oggi Lucescu si è sentito male davanti ai giocatori, durante la riunione tecnica. A prestare i primi soccorsi a Lucescu e a chiamare l’ambulanza è stato il suo assistente, Florin Constantinovici. I medici sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni e a portarlo in ospedale.

Il comunicato della Romania

La federcalcio romena ha diffuso un comunicato, senza però fornire molti dettagli sulle condizioni di salute del tecnico: “Durante la riunione tecnica prima dell’ultimo allenamento prima della partenza per la Slovacchia, il commissario tecnico Mircea Lucescu si è sentito male. Le prime misure di assistenza sono state prese immediatamente dai membri dello staff medico della nazionale. Il tempestivo intervento del personale medico dell’ambulanza ha permesso una rapida stabilizzazione del tecnico. Al momento, le condizioni del commissario tecnico sono stabili. Tuttavia, conformemente ai protocolli medici in vigore e per eliminare qualsiasi rischio, il tecnico è stato trasportato in un’unità ospedaliera della Capitale per accertamenti approfonditi e monitoraggio specialistico”.

Lucescu resta ora sotto osservazione. La causa principale dell’incidente è stata la stanchezza e lo stress per cui gli è stata vietata la trasferta in Slovacchia.