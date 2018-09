Romano Fenati può correre in Giappone

Romano Fenati può tornare a correre subito in Giappone, dopo aver scontato i due Gran Premi di penalità per il gesto folle di Misano ai danni di Stefano Manzi. Il centauro ascolano è attualmente senza squadra dopo la rescissione del contratto con il team Snipers, ed è anche senza la licenza velocità della Federmoto, che ha confermato la sospensione cautelare dall’attività sportiva e federale.

Ma paradossalmente il marchigiano potrebbe già tornare in pista tra poco più di un mese, a Motegi. Infatti non serve quel tipo di licenza per correre nei GP: lo stabilisce l’articolo 1.10.1 delle norme sportive del Motomondiale emesse dalla Federmoto Internazionale. Lo riporta corsedimoto.com.

La situazione sarà più chiara dopo l'incontro di martedì prossimo tra Fenati e il presidente della Federazione Internazionale, Vito Ippolito, che vuole approfondire i fatti. L'ascolano, attualmente svincolato, dovrà trovare un team che vorrà puntare su di lui: e non è escluso che qualcuno nel paddock ci stia pensando.

SPORTAL.IT | 16-09-2018 11:00