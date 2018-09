Romano Fenati: si ribalta tutto, nuovo colpo di scena

Arriva il pugno di ferro per Romano Fenati. Mentre negli scorsi giorni si era registrata una distensione per l'ex pilota della Snipers dopo lo sconsiderato gesto nei confronti di Stefano Manzi a Misano, tanto che si sussurrava di un suo possibile rientro già in Giappone, la Federazione Internazionale nella serata di giovedì è tornata precipitosamente sui suoi passi.

La Fim ha deciso di sconfessare l'operato dei propri giudici che dopo il Gran Premio di San Marino avevano squalificato il centauro marchigiano per due gare: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport lo stop si prolungherà invece fino al 31 dicembre 2018. Il comunicato ufficiale sulle motivazioni è previsto in giornata. Una decisione che arriva contro le intenzioni della Dorna e di Carmelo Ezpeleta, che puntava invece a una riabilitazione di Fenati.

Intanto in conferenza stampa i piloti, a parte Crutchlow, hanno teso una mano al collega. "Fenati ha già commesso qualche altra azione discutibile in passato, lo sappiamo e non è stato l’unico. L’attenzione mediatica che si è concentrata attorno a questo caso è stata però esagerata. Può darsi che sia una conseguenza dei nostri tempi, ma veramente non si parlava d’altro dopo il Gran Premio e questo è stato veramente troppo, sembrava che avesse ucciso qualcuno", le parole di Marquez, cui hanno fatto eco quelle di Dovizioso: "Sono d’accordo con Marc. Romano ha sbagliato e serviva una dura punizione per quello che ha fatto, ma sui social hanno esagerato. Tutti si sono sentiti in dovere di commentare senza rendersi conto appieno di cosa stavano parlando, creando così un clima di odio attorno a Fenati".

Anche Valentino Rossi ha voluto dire la sua: "Romano ha fatto una cosa grave e pericolosa, però quanto successo dal lunedì non lo capisco, tutto esagerato. Fenati è diventato più importante di Dovizioso che aveva vinto in MotoGP. Due gare di stop forse sono poche, 3 sarebbe stato più giusto, ma ciò che si è scatenato è stato troppo".

SPORTAL.IT | 21-09-2018 08:05