Romano Fenati va con i piedi di piombo

Romano Fenati, uno dei piloti più attesi nel Mondiale delle Moto3, è stato velocissimo a Losail.

"Sono stati tre giorni positivi e abbiamo lavorato veramente bene – ha detto il centauro del Team O -. Sono davvero contento, abbiamo provato le gomme per la gara e nella simulazione fatta ho avuto un passo molto molto buono. Siamo stati veloci fin da subito, ma non è stato facile perché gli altri vanno molto forte. La gara è un’altra storia, sarà tutto più difficile e dovremo lavorare ancora per adattare meglio la moto al mio stile di guida. Mi aspetto di essere competitivo in gara e di lavorare bene. Noi cerchiamo di procedere in questa direzione e di fare il meglio".

SPORTAL.IT | 05-03-2019 14:45