Romano Fenati vuole sbloccarsi ad Assen

Messe in archivio sette gare si arriva ad Assen per il Gran Premio d'Olanda. Dopo la tappa spagnola, dove i piloti del team Marinelli Snipers si erano presentati, entrambi, in condizioni fisiche non ottimali (per Tony un infortunio al polso rimediato in allenamento mentre Romano combatte da diversi gran premi con un’infiammazione muscolare dell’avambraccio destro che gli provoca difficoltà nella guida) si riparte da una delle piste più belle del calendario. Tracciato stretto e veloce, con i suoi 4.5 km, il TT Circuit Assen presenta 18 curve, di cui solo 3 lente, intervallate da brevi rettilinei. Si tratta di una pista molto tecnica e guidata dove il pilota fa la differenza e, dopo il ritiro di Barcellona, sia Romano che Tony vogliono portare a casa il risultato.

"Nell'ultima settimana ho fatto alcune visite per cercare di migliorare il problema al braccio ed arrivare qua in condizioni fisiche migliori. Dopo gli ultimi due ritiri vorrei portare a casa un buon risultato" racconta Fenati.

"Mi sento molto meglio perché in questi 10 giorni a casa mi sono sottoposto a terapie apposite. Adesso riesco a fare tutti i movimenti con il polso destro e ho riacquistato la forza. Mi sono allenato molto durante la settimana e mi sento pronto e motivato per questa tappa" aggiunge Arbolino.

SPORTAL.IT | 28-06-2018 16:50