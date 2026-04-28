Il caso Lukaku - Napoli: ci si può ancora fidare del Belga dopo l'ennesimo tradimento a un club?

Il caso tra Napoli e Lukaku si infiamma sempre di più, assumendo connotati da vera e propria telenovela, tra colpi e controcolpi di scena. Cominciata come una gestione differente dei tempi di recupero dopo l’infortunio patito all’inizio della stagione, la storia si è trasformata ben presto in un duello aperto tra il giocatore e la società partenopea.
Romelu Lukaku ha infatti disertato il rientro a Napoli dopo la pausa per le nazionali di marzo, preferendo rimanere in Belgio per proseguire in autonomia il recupero dall’infortunio che lo ha tenuto ai box da agosto 2025 a circa fine gennaio di quest’anno. Gli azzurri sono ovviamente infastiditi, ma per ora la situazione si è assestata su un generale silenzio stampa.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la spiegazione del caso tra Lukaku e il Napoli. E voi? Vi fidereste ancora del belga dopo l’ennesimo tradimento a un club?