Il caso Lukaku - Napoli: ci si può ancora fidare del Belga dopo l'ennesimo tradimento a un club?

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

L'attaccante ha disertato ogni chiamata del club partenopeo da marzo ed è ancora in Belgio ad allenarsi privatamente: come si risolverà la faccenda?

Il caso tra Napoli e Lukaku si infiamma sempre di più, assumendo connotati da vera e propria telenovela, tra colpi e controcolpi di scena. Cominciata come una gestione differente dei tempi di recupero dopo l’infortunio patito all’inizio della stagione, la storia si è trasformata ben presto in un duello aperto tra il giocatore e la società partenopea.

Romelu Lukaku ha infatti disertato il rientro a Napoli dopo la pausa per le nazionali di marzo, preferendo rimanere in Belgio per proseguire in autonomia il recupero dall’infortunio che lo ha tenuto ai box da agosto 2025 a circa fine gennaio di quest’anno. Gli azzurri sono ovviamente infastiditi, ma per ora la situazione si è assestata su un generale silenzio stampa.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la spiegazione del caso tra Lukaku e il Napoli. E voi? Vi fidereste ancora del belga dopo l’ennesimo tradimento a un club?