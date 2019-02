Romulo: "Darò tutto per la Champions"

Romulo si è presentato ai tifosi della Lazio: "Alla Juve ho sprecato un’occasione, colpa anche un problema fisico. Ho perso la Nazionale e la convocazione ai Mondiali nel mio momento migliore, sono venuto qui per riscattarmi. Sono contento, darò tutto me stesso per mostrare il mio valore e raggiungere gli obiettivi societari".

L'italobrasiliano ha ritrovato a Formello alcuni amici: "In Nazionale ho giocato con Parolo e Immobile, ambientarsi è stato semplice. Mi sento a casa e pronto per giocare ed è meraviglioso perché mi hanno accolto tutti molto bene. Champions? La Lazio mi ha chiamato per questo, servono tante risorse alternative e bisogna fare i conti con gli infortuni".

SPORTAL.IT | 06-02-2019 16:15