Romulo svela: "In contatto con l'Inter"

Nel corso di una diretta Instagram Romulo ha svelato: "C'è stata una trattativa, d'altronde sia Conte che Marotta mi conoscono dai tempi della Juventus".

Il centrocampista del Brescia non ha escluso un approdo in nerazzurro in estate: "Il mio agente è ancora in contatto con l'Inter e il mio contratto scade a giugno, vediamo".

Romulo si è poi espresso sulla lotta allo Scudetto: "Spero lo vinca la Lazio anche se la Juventus ha una rosa molto ampia, sono forti. I biancocelesti sono un gruppo consolidato, giocano insieme da anni ma hanno bisogno di qualche sostituto. L'Inter invece ha Conte: è un allenatore che fa la differenza".

SPORTAL.IT | 07-04-2020 16:09