Romulo valuta la discesa in serie B

Svincolato dopo avere chiuso una non indimenticabile parentesi al Brescia Romulo potrebbe anche scendere in serie B. Non lo farà con le Rondinelle, naturalmente.

Il Monza, che ha tastato il terreno, non ha per ora affondato il colpo, lasciando così spazio ad altre candidature. Il profilo interessa a Lecce e Spal, da vedere se il Crotone si intrometterà consentendo all’ex Juve di tornare nella massima serie.

Il brasiliano naturalizzato italiano in cadetteria ha vestito i colori dell’Hellas Verona.

OMNISPORT | 11-10-2020 17:37