Ronaldinho annuncia il risultato del tampone: "Sono positivo"

Anche Ronaldinho ha scelto i social per comunicare ai tifosi, che ancora lo seguono e lo amano per le emozioni che il suo talento ha saputo donare agli appassionati, di essere risultato positivo al coronavirus.

L’ex calciatore brasiliano, che ha indossato in passato la maglia del Milan, poco prima di partecipare a un evento con i tifosi dell’Atletico Mineiro, squadra con cui vinse la Copa Libertadores nel 2013, si è sottoposto a tampone.

Il video di Ronaldinho sui social: “Sono positivo”

“Ho fatto il test e sono risultato positivo al Covid, sto bene, asintomatico”, ha dichiarato l’ex Pallone d’Oro in un video postato sui suoi account ufficiali. Proprio per l’eccezionalità dell’avvenimento, Ronaldinho resterà in quarantena in un albergo a a Belo Horizonte, capitale dello Stato di Minas Gerais.

Ronaldinho è tornato in Brasile ad agosto dopo aver trascorso quasi sei mesi in carcere, in Paraguay, dove sarebbe entrato con passaporti falsi. Eletto due volte miglior giocatore del mondo, il brasiliano ha indossato le maglie di Barcellona, Milan, Paris Saint-Germain, Flamengo, Atletico Mineiro e Gremio.

VIRGILIO SPORT | 26-10-2020 15:01