Ravenna, è iniziata l'era Ronaldinho: quando esordisce, l'obiettivo e l’omaggio al Milan: “Ricordo ancora quel derby”

A 46 anni il Gaucho sbarca a Ravenna e punta al 300° gol in carriera. Con la Reggiana non ci sarà, ma l’esordio non è lontano

È tutto vero. Quello che poteva sembrare solo un sogno di mezza estate, si è trasformato oggi in realtà. A 46 anni, Ronaldo de Assis Moreira, per tutti Ronaldinho, è sbarcato a Ravenna e si appresta ad esordire con il club. Tra gol e il ricordo del passato al Milan, Dinho non si nasconde e ai microfoni rivela i propri obiettivi con il club di Serie C.

Ronaldinho, arrivo da star a Ravenna

Atterrato appena dopo mezzogiorno all’aeroporto di Forlì, l’asso brasiliano Pallone d’oro 2005 ha raggiunto dopo pranzo la squadra per la presentazione di rito a Marina di Ravenna. Inevitabile il bagno di folla e di giornalisti. “Sono molto felice di essere qui con gli amici”, ha ammesso Dinho con il suo proverbiale sorriso. Look sopra le righe, berretto d’ordinanza e occhialoni, l’ex PSG, Barça e Milan si è messo a disposizione di mister Andrea Mandorlini e ha garantito per la sua forma fisica: “Se mi vedrete in campo? Non so, lo sa l’allenatore. Sono qui per aiutare i miei compagni e vincere se possibile. Mi vedete, sono in forma. Sto bene…”.

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Gli obiettivi e il messaggio al Milan

Poi, il punto sugli obiettivi, con il 300° gol in carriera nel mirino: “Dovesse succedere sarebbe ancora più bello”, e il ricordo degli anni passati al Milan, con un sogno nel cuore: “Tornare in Italia è bellissimo. Ho bellissimi ricordi qui e il gol nel derby è stato il momento migliore in assoluto. Seguo sempre il Milan. È una squadra che mi piace molto. Modric è tra i più grandi e mi piacerebbe organizzare un’amichevole Ravenna-Milan. Perché no?”.

Il ruolo in società e la data dell’esordio

Accanto a Dinho anche il presidente Ignazio Cipriani e il suo vice, Ariedo Braida, che annunciano anche l’ingresso in società del Gaucho: “Ronaldinho – ha spiegato il patron – è qui con l’obiettivo chiaro e romantico di mettere a segno il suo ultimo gol in carriera. Non si tratta di marketing ma di una mossa pensata. Dinho diventerà socio del club. Se giocherà già lunedì contro la Reggiana? No, non ci sarà. Il sogno è che segni nel nostro derby”. Il riferimento è, ovviamente, alla sfida di Coppa Italia di Serie C in programma il prossimo 1 settembre contro il Forlì allo stadio Benelli.