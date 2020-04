E' finita la permanenza in carcere in Paraguay per Ronaldinho, dopo oltre un mese di detenzione.

L'ex attaccante di Milan e Barcellona, arrestato in aeroporto ad Asuncion con l'accusa di essere in possesso documenti falsi, ha pagato una maxi-multa da 1,6 milioni di euro per uscire di prigione: ora sarà costretto ai domiciliari in un hotel della Capitale, in attesa del processo.

SPORTAL.IT | 07-04-2020 23:15