Ronaldinho: "La 10 di Messi va ritirata"

L'ex attaccante del Barcellona Ronaldinho in un'intervista al Mundo Deportivo spera che la maglia numero 10 di Messi venga ritirata dopo l'addio al calcio della Pulce: "Se Messi ha reso onore a quella maglia? Senza alcun dubbio. È il migliore della storia all'interno del club, in tutti questi anni ha fatto quello che nessuno ha mai fatto. Lui è il migliore. Spero che continui così per altri 20 anni. Per tutti noi che amiamo il calcio vorremmo avere molti più anni a questo livello. Quando Messi si ritirerà, nessuno potrà più toccare la sua maglia numero 10".

Il confronto con i migliori di sempre: "Messi il migliore della storia del calcio? È difficile dire perché ci sono state molte epoche molto diverse. Pelé era il migliore ai suoi tempi, Maradona nel suoi, Zidane lo stesso e anche Ronaldo Nazario, ma è chiaro, senza dubbio, che Messi è uno dei più grandi della storia".

SPORTAL.IT | 02-09-2018 13:50