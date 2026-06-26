È notizia di pochi giorni fa il coinvolgimento di Ronaldo de Assis Moreira, per tutti Ronaldinho nel Ravenna, società che milita nel campionato di Serie C. A 46 anni, il brasiliano ha fatto così ritorno in Italia, dopo l’esperienza, dal 2008 al 2011, vissuta con la maglia del Milan. Una notizia davvero sensazionale, a maggior ragione per chi pensava ad un rientro in campo del fuoriclasse di Porto Alegre.
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Braida su Ronaldinho: “Un campione senza età”
A fare chiarezza, subito dopo l’arrivo della notizia dagli Stati Uniti, ci aveva già pensato il vice presidente del club romagnolo Ariedo Braida: “Sarà tesserato col Ravenna e per una realtà come la nostra è un colpo straordinario. Ci sarà un evento di presentazione di questo grandissimo personaggio. Giocherà? Lo vedremo, ma non è escluso. Come ripeto, un campione, e lui è un fuoriclasse, non ha età”.
Ronaldinho al Ravenna: il colpo della famiglia Cipriani
Un colpo mediatico, soprattutto, per portare in alto il nome di Ravenna nel mondo. Ne abbiamo parlato con l’allenatore dei giallorossi, Andrea Mandorlini.
“Dal punto di vista mediatico, è una grandissima operazione. Complimenti alla società, al signor Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani, perché davvero hanno fatto qualcosa di grande a livello di marketing. Per tutto il resto, vedremo. Ronaldinho è un grandissimo campione, per noi dal punto di vista pubblicitario è un investimento importante”.
Ravenna, il ruolo di Ronaldinho
Ma la domanda che tifosi e addetti ai lavori si fanno è: potremo rivedere Ronaldinho in campo? Questa la risposta diplomatica del mister.
“Non metto limiti alla provvidenza, l’età è un po’ avanzata, ma nel calcio bisogna essere pronti a tutto (ride, ndr). Battute a parte, aspettiamo di vedere tutta la situazione. Adesso il coinvolgimento di Ronaldinho è rivolto alla parte mediatica, al marketing e a tutto quello che ne consegue. Per il resto, è inutile fare discorsi che possono essere interpretati in modo sbagliato. Ripeto, vedremo più avanti. Molte sono fantasie generate dall’esterno, non sicuramente dalla proprietà. Avesse dieci in meno sarebbe molto meglio – aggiunge sorridendo Mandorlini – Ho grande rispetto per il campione che è e per l’operazione fatta dal club, da società di altissimo livello. Le altre cose è meglio vederle dopo, piano piano”, ha concluso a Virgilio Sport.