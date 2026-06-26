A fare chiarezza, subito dopo l’arrivo della notizia dagli Stati Uniti, ci aveva già pensato il vice presidente del club romagnolo Ariedo Braida: “Sarà tesserato col Ravenna e per una realtà come la nostra è un colpo straordinario. Ci sarà un evento di presentazione di questo grandissimo personaggio. Giocherà? Lo vedremo, ma non è escluso. Come ripeto, un campione, e lui è un fuoriclasse, non ha età”.

“Dal punto di vista mediatico, è una grandissima operazione. Complimenti alla società, al signor Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani, perché davvero hanno fatto qualcosa di grande a livello di marketing. Per tutto il resto, vedremo. Ronaldinho è un grandissimo campione, per noi dal punto di vista pubblicitario è un investimento importante”.

Ravenna, il ruolo di Ronaldinho

Ma la domanda che tifosi e addetti ai lavori si fanno è: potremo rivedere Ronaldinho in campo? Questa la risposta diplomatica del mister.

“Non metto limiti alla provvidenza, l’età è un po’ avanzata, ma nel calcio bisogna essere pronti a tutto (ride, ndr). Battute a parte, aspettiamo di vedere tutta la situazione. Adesso il coinvolgimento di Ronaldinho è rivolto alla parte mediatica, al marketing e a tutto quello che ne consegue. Per il resto, è inutile fare discorsi che possono essere interpretati in modo sbagliato. Ripeto, vedremo più avanti. Molte sono fantasie generate dall’esterno, non sicuramente dalla proprietà. Avesse dieci in meno sarebbe molto meglio – aggiunge sorridendo Mandorlini – Ho grande rispetto per il campione che è e per l’operazione fatta dal club, da società di altissimo livello. Le altre cose è meglio vederle dopo, piano piano”, ha concluso a Virgilio Sport.