Ronaldinho al Ravenna, esplode il caso: Braida smentisce, scoppia il caos sul web

Il 46enne brasiliano ex Milan annuncia il suo arrivo al club romagnolo, ma il ds chiarisce subito i termini della vicenda

A volte ritornano, o forse no: forse 46 anni sono un po’ troppi per giocare in Serie C, dove si corre davvero, e dove cotanta classe non basterebbe ugualmente. E’ il caso di Ronaldinho, che alla sua “veneranda” età difficilmente potrebbe tornare a fare il professionista.

Ronaldinho al Ravenna?

Anche perché viene il dubbio che tra qualche periodo passato in carcere e una vita non proprio da atleta integerrimo, forse il fisico non consenta determinati sforzi. Fatto sta che in serata dagli Usa è arrivata la notizia che il brasiliano – stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – avrebbe trovato un accordo con il Ravenna in Serie C, e l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare il 23 giugno a Miami. Le dichiarazioni dello stesso calciatore e del patron Ignazio Cipriani avevano fatto pensare tutti al colpaccio.

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Le parole di Ronaldinho

Ronaldinho ha detto: “Voglio scrivere una nuova storia” “Nuovi colori, stesso sorriso. Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna”, ha raccontato la stella verdeoro. Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano, il campione brasiliano dovrebbe raggiungere il Ravenna già nel corso della preparazione estiva.

Ravenna, parla patron Cipriani

Di rimando Cipriani: “Qualcosa di straordinario. Ho passato 24 anni della mia vita negli Stati Uniti ma considero comunque Ravenna la mia casa. Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo”.

Ronaldinho, la smentita di Braida

Ma dopo poco è arrivata la smentita di uno che di calcio ne sa, ossia Ariedo Braida, che in qualità di vicepresidente del club romagnolo ha tenuto a chiarire la vicenda: “Non giocherà con noi – ha detto a Nicolò Schira – Ronaldinho farà un evento di marketing con noi, ma non giocherà nel Ravenna in Serie C nella prossima stagione. Anche perché ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di giocare. Dinho era un fenomeno ed è stato un giocatore meraviglioso: mi lega a lui un rapporto bellissimo dai tempi del Milan, ma non giocherà in C con noi“.

Ronaldinho scatena l’ironia dei tifosi

Ma l’ironia dei tifosi sul web, in particolare quelli rossoneri, si è comunque scatenata, come nel caso di Manuel: “In questo Milan, giocherebbe in infradito e sigaretta in bocca!”. Krunislav ha aggiunto: “Meglio di Gimenez e Fullkrug messi insieme anche a 46 anni”. E Carlo: “Lo prenderà sicuramente Cardinale x il nuovo corso, …ahimè”. Mentre Pasquale va oltre: “Rivoglio Totti alla Roma e Del Piero alla Juve a questo punto” . E Alessio mette la chiosa: “Il Ravenna è la squadra che tifava da bambino”.