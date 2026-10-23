Ronaldinho torna sul serio, scelta la partita del debutto in campo col Ravenna: il regalo del club in una partita speciale per i tifosi

A dare l’annuncio è stato il sindaco della città romagnola Alessandro Barattoni: il campione brasiliano ritornerà a giocare dopo oltre 11 anni dal ritiro

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non è soltanto un’operazione di marketing: il 46enne Ronaldinho tornerà davvero a giocare, a 11 dal suo ritiro, lo farà in serie C con la maglia del Ravenna. Il sindaco della città romagnola Alessandro Barattoni ha infatti annunciato la partita in cui Dinho ritornerà ad essere un calciatore: si tratta di una gara speciale per la tifoseria ravennate.

Ronaldinho torna a giocare col Ravenna

Quando in estate il Ravenna annunciò il tesseramento di Ronaldinho, generando un enorme entusiasmo tra i propri tifosi e attirando l’attenzione dei media di tutto il mondo, in molti pensarono che si trattasse soltanto di una geniale trovata di marketing. Dinho, invece, tornerà davvero a giocare a 11 anni dal giorno del suo ritiro, avvenuto il 26 settembre 2015: i 45 minuti disputati in Fluminense-Goias, partita valida per la 28a giornata del Brasilerao 2015, sono stati gli ultimi della sua carriera. Almeno finora.

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L’annuncio del ritorno di Dinho

A rendere pubblico il giorno del ritorno in campo del 46enne Ronaldinho è stato il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, che nel corso del forum Fattore R svolto a Rimini ha annunciato la data in cui Dinho indosserà per la prima volta la maglia della squadra Romagnola in una partita ufficiale. “Ronaldinho sarà in campo nella partita del 15 novembre”, ha dichiarato Barattoni, svelando dunque che il ritorno del fantasista brasiliano avverrà nel corso di una gara davvero speciale per i tifosi del Ravenna.

Il derby col Forlì: una partita speciale

Domenica 15 novembre, infatti, lo stadio Bruno Benelli ospiterà la sfida tra il Ravenna e il Forlì, valida per la 14a giornata del girone B di Serie C. Non si tratta di una gara qualunque, ma del derby della Ravegnana, molto sentito da entrambe le tifoserie: Ravenna e Forlì si sono affrontate oltre 100 volte nel corso della loro storia, tra serie C e serie D. In nessun derby degli anni passati, però, una delle due squadre ha potuto schierare un fuoriclasse del calibro di Ronaldinho, campione del mondo col Brasile e della Champions League col Barcellona.

Vedremo quanti minuti gli riserverà Andrea Mandorlini, tecnico del Ravenna attualmente a caccia della promozione: dopo 10 giornate i romagnoli sono al secondo posto in classifica con 8 punti di ritardo dallo Spezia, ma il vantaggio sul Forlì, 14°, è di ben 9 lunghezze. Dinho darà una spinta in più verso la serie B o si trasformerà in una distrazione per il Ravenna e quindi in un problema per Mandorlini?