Ronaldo ai Mondiali per la sesta volta, convocati nel Portogallo anche due "italiani": Leao e Conceicao

CR7 disputerà la sua sesta Coppa del Mondo a 41 anni, confermandosi il simbolo eterno della nazionale lusitana. Accanto a lui ci saranno anche due volti della nostra Serie A.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Portogallo ha ufficializzato la lista dei convocati per i Mondiali 2026 e, ancora una volta, il nome che domina la scena è quello di Cristiano Ronaldo. A quarantuno anni il fuoriclasse dell’Al-Nassr parteciperà alla sua sesta Coppa del Mondo, un traguardo che certifica la longevità e l’impatto storico di uno dei calciatori più importanti di sempre. Roberto Martinez ha scelto un gruppo ricco di talento, esperienza e qualità tecnica, costruendo una nazionale che punta ad arrivare fino in fondo nella competizione americana. Nella lista spiccano anche diversi giocatori legati alla Serie A, a partire da Rafael Leao del Milan e Francisco Conceicao della Juventus, chiamati a rappresentare il presente e il futuro del calcio portoghese. Saranno proprio loro, insieme agli altri protagonisti lusitani, a dover raccogliere l’eredità di una generazione che continua a vivere sotto l’ombra gigantesca di CR7.

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Ronaldo, l’ultima Coppa del Mondo di una leggenda senza tempo

Cristiano Ronaldo resta il centro emotivo e mediatico del Portogallo, anche in una nazionale ormai ricca di talenti capaci di decidere le partite. La convocazione per il sesto Mondiale della sua carriera assume un valore storico enorme, perché nessun altro giocatore è riuscito a mantenersi a questi livelli per così tanto tempo indossando ancora la maglia della propria nazionale. A quarantuno anni il capitano lusitano non è più il calciatore devastante visto nei suoi anni migliori, ma continua a essere un riferimento tecnico e mentale dentro e fuori dal campo. Roberto Martinez sa perfettamente quanto la sua presenza possa influenzare il gruppo, soprattutto in un torneo breve dove esperienza e personalità diventano fondamentali. Questo Mondiale rappresenterà probabilmente l’ultimo grande capitolo internazionale della carriera di Ronaldo, motivo per cui tutta l’attenzione sarà inevitabilmente concentrata su di lui.

Leao arriva al Mondiale nel momento più delicato della sua carriera

Tra i giocatori più attesi del Portogallo c’è sicuramente Rafael Leao, reduce da una stagione vissuta tra alti, bassi e discussioni continue attorno al suo rendimento. L’attaccante del Milan resta uno dei calciatori più imprevedibili e spettacolari del panorama europeo, ma negli ultimi mesi è stato spesso criticato per una continuità mai realmente trovata nelle partite decisive. Proprio per questo il Mondiale potrebbe trasformarsi nell’occasione perfetta per rilanciare definitivamente la sua immagine internazionale e dimostrare di poter diventare il leader tecnico del futuro portoghese. Martinez punta molto sulle sue accelerazioni, sulla capacità di rompere le partite e su quella qualità che pochi altri giocatori al mondo possiedono nell’uno contro uno. Leao arriva negli Stati Uniti con la pressione di chi deve ancora compiere l’ultimo salto definitivo verso l’élite assoluta del calcio mondiale.

Conceicao e gli altri “italiani”: la Serie A parla sempre più portoghese

Accanto a Leao ci sarà anche Francisco Conceicao, protagonista di una crescita importante con la maglia della Juventus e ormai stabilmente dentro le rotazioni della nazionale maggiore. L’esterno offensivo rappresenta uno dei profili più interessanti della nuova generazione portoghese, grazie alla sua velocità, alla capacità di saltare l’uomo e a una personalità che raramente si vede in giocatori così giovani. Ora va migliorato il peso offensivo dell’esterno, ancora poco efficace sotto porta. La sua convocazione conferma comunque quanto la Serie A continui a essere un campionato centrale nella crescita dei talenti lusitani, sempre più presenti nelle grandi squadre italiane. Oltre ai due protagonisti “italiani”, Martinez potrà contare su un gruppo di altissimo livello composto dall’uomo mercato Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha e Ruben Dias, calciatori già abituati a giocare partite di enorme pressione. Il Portogallo si presenta così al Mondiale con una rosa completa, tecnica e profonda, forse una delle più forti degli ultimi anni.

Un girone abbordabile per inseguire finalmente il grande salto

L’inserimento nel Gruppo K insieme a Colombia, Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo rende il Portogallo una delle favorite principali per il passaggio del turno. Sulla carta i lusitani hanno qualità ed esperienza superiori rispetto alle avversarie, ma Martinez dovrà essere bravo a gestire pressione e aspettative in una nazionale che spesso, nelle grandi competizioni, ha faticato a rispettare i pronostici. Il mix tra campioni affermati e giovani talenti offre comunque garanzie importanti, soprattutto in un torneo dove la profondità della rosa può diventare decisiva con il passare delle partite. Molto dipenderà dalla capacità di trovare equilibrio tra la leadership di Ronaldo e l’esplosione definitiva dei giocatori destinati a raccoglierne l’eredità tecnica. Il Portogallo parte con ambizioni altissime e la sensazione è che questo Mondiale possa davvero rappresentare l’ultima grande occasione per una generazione forte ma ancora incompleta.