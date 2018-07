Ronaldo alla Juve, il Real ha già scelto l'erede

E adesso, la controffensiva può partire. Perso Cristiano Ronaldo, al Real Madrid sanno bene che l’unico modo per leccarsi le ferite è trovare nel minor tempo possibile un erede all’altezza del principale artefice dei trionfi degli ultimi nove anni. C’è solo l’imbarazzo della scelta, Florentino Perez ha numerosi pupilli, ma a dettare la gerarchia dei “prendibili” potrebbe essere il Mondiale in corso di svolgimento.

Tre dei quattro giocatori sul taccuino del presidente madridista sono infatti tuttora impegnati in Russia: Eden Hazard, Harry Kane e Kylian Mbappé. Il quarto, ma forse il primo nella classifica di gradimento, è Neymar e allora il destino potrebbe spingere proprio i brasiliano verso il "Bernabeu”. Rappresentanti del Real sono dati in partenza per il Brasile, dove l’attaccante del Psg sta trascorrendo le vacanze dopo il ko ai quarti contro il Belgio, per iniziare a sondare il terreno. L’ostacolo maggiore però sarà rappresentato proprio dalla società francese, che solo un anno fa ha acquistato Neymar dal Barcellona per 222 milioni.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 21:00