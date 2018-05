Ronaldo all'Inter? Tronchetti Provera ci scherza su

Neppure il tempo di anticipare la rottura con il Real Madrid, se poi sarà davvero così, e radiomercato ha avvicinato il nome di Cristiano Ronaldo ai club di mezza Europa. Un azzardo, perché se il portoghese vuole lasciare Madrid lo farà per ricevere un ingaggio superiore rispetto a quello già extra-lusso che gli garantisce il presidente Perez, superiore ai 20 milioni netti.

Roba da Paris Saint-Germain o da Manchester City, anche se non è mancato chi ha provato ad accostare il nome di Ronaldo a squadre italiane, come il Napoli, in virtù dell'ottimo rapporto tra Cristiano e Ancelotti, o l'Inter di Suning, fresca di ritorno in Champions.

A tal proposito, Marco Tronchetti-Provera, ad di Pirelli, sponsor dei nerazzurri, c'ha scherzato su intervenendo a "La Politica nel Pallone", su Gr Parlamento: "Cristiano Ronaldo all'Inter? Col fair-play finanziario bisognerebbe vendere tutta la squadra…" il commento dell'ex componente del cda dell'Inter.

SPORTAL.IT | 28-05-2018 18:25