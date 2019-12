Ronaldo avvisa la Juventus e i critici: le parole sul suo futuro

Cristiano Ronaldo in un'intervista a Dazn ha fatto un bilancio sui suoi primi 18 mesi alla Juventus, e ha dato uno sguardo al futuro: "Quando inizi, vedi tutto in maniera diversa, è speciale. Sei più spensierato. Sento la stessa motivazione, ma ora la priorità è vincere trofei, restare ad alto livello, dopo i 20 anni cominci ad avere più responsabilità. Sono felice, motivato, e voglio giocare a calcio ancora qualche anno". Il portoghese ha un contratto in scadenza nel 2022.

CR7 assicura che le motivazioni non gli mancano e le critiche non lo disturbano: "E' ciò che amo fare. Se non ti diverti, è difficile. Faccio ciò che amo e mi pagano per farlo: non posso non esserne felice. Le critiche fanno parte del gioco, bisogna essere positivi, il calcio è così. Non è un problema. So chi sono, cosa farò, e che alla fine della storia mi diranno ‘bravo'".

La gioia per il primo scudetto: "Quando l’ho vinto, sono diventato il primo ad averlo fatto in Serie A, Premier e Liga. Come dico sempre, un trofeo è un trofeo ed io adoro vincerli. Mia madre era felice, quel giorno, mi segue sempre anche qui in Italia. In Spagna lei mi metteva più pressione, mi diceva sempre: ‘Domani devi segnare un gol, bisogna vincere e tu devi fare un gol’. Mi metteva pressione, sì, ma ora capisco il perché. Ora si preoccupa più di come sto, se sto bene, dei miei bambini. È cambiata, prima era più… nervosa".

Sulla Juve: "Mi piace tutto. È il miglior club italiano, hanno una storia incredibile, mi piace stare qui. Voglio vincere tanti trofei. In serie A ho vinto il premio come miglior giocatore, quindi per ora sono io il più forte, e ringrazio i colleghi che mi hanno votato: è un onore. Ma ce ne sono tanti bravissimi, vedremo… abbiamo tante opzioni".

I difensori più forti: "I più duri sono quelli con cui mi alleno: Bonucci, Chiellini e de Ligt. Prima pensavo solo a Chiellini, che incontrai diverse volte in Champions, ora dico i tre perchè li vedo ogni giorno".

SPORTAL.IT | 26-12-2019 14:54