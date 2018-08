Ronaldo boom: gli incassi si impennano

Cristiano Ronaldo segna fuori dal campo. Mentre la prima rete in bianconero deve ancora arrivare, la sola presenza di CR7 sul terreno di gioco comincia subito a far sentire i suoi effetti nelle casse della Juventus, per quanto riguarda gli introiti dallo Stadium.

Secondo quanto riporta Tuttosport, dopo l'esaurimento degli 29.300 abbonamenti in vendita in pochi giorni nonostante un rincaro del 30%, e le 55mila maglie vendute per un totale di 6,3 milioni di euro incassati, la Vecchia Signora ha registrato incassi da urlo in occasione del match contro la Lazio: 2.704.173 euro, il 48% in più rispetto al match d'apertura della scorsa stagione contro il Cagliari.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 11:55