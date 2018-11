Ronaldo capocannoniere, la Juventus è un rullo

Tutto facile per la Juventus, che riprende la marcia in campionato da dove l’aveva interrotta. Dal 2-0 sul Milan al 2-0 sulla Spal e adesso sono dodici le vittorie dei bianconeri in campionato in tredici giornate. Solo il Genoa ha strappato punti alla squadra di Allegri, che sembra però aver appreso la lezione lasciata dalla gara contro i rossoblù. Pur priva di diversi titolari, infatti, lasciati a riposo dal tecnico livornese in vista della sfida di Champions di martedì contro il Valencia, i campioni d’Italia hanno retto sul piano della concentrazione per tutti i 90 minuti, proprio quello che a lungo era mancato in diverse partite del primo scorcio di stagione contro le medio-piccole del campionato, dall’Empoli allo stesso Genoa.

Notte fonda invece per la squadra di Semplici, che pure non crolla e fa nel complesso una buona figura, accumulando però la sconfitta numero sette nelle ultime gare di campionato, proprio nel giorno peggiore vista la vittoria dell’Udinese sulla Roma che ha accorciato la classifica nelle zone basse. Ferraresi in partita solo per i primi 30 minuti e paradossalmente spariti dalla scena dopo lo svantaggio: al 29’ Cristiano Ronaldo fa nove in campionato, tanti quanti il capocannoniere Krzysztof Piatek, impattando al volo una punizione di Pjanic. Qui la squadra di Semplici ha di fatto smesso di crederci, non riuscendo mai a impensierire Perin, alla seconda presenza in campionato. Al 15’ del secondo tempo il raddoppio di Mandzukic, alla prima da capitano, freddo nel tap in su tiro di Douglas Costa, tra i migliori, respinto corto da Gomis.

Max Allegri ha commentato con soddisfazione la vittoria e la prestazione della squadra: "Avevamo fatto meno punti delle altre dopo le soste e giocavamo contro la che è una squadra che Spal gioca bene e palleggia da dietro. Abbiamo avuto difficoltà inizialmente in costruzione, ma nel secondo tempo ho spostato Douglas Costa alle spalle di Cristiano e Mandzukic e abbiamo fatto meglio"

Il tecnico bianconero ha poi spiegato la gestione della rosa e le scelte nel turnover: "Guardo le caratteristiche degli avversari, ma soprattutto il tipo di partita e il livello psicologico e motivazionale. Rugani è uno dei migliori difensori italiani, abbiamo cinque centrali di ottimo livello compreso Benatia che ho schierato contro il Milan perché per presenza in area è trai migliori".

SPORTAL.IT | 24-11-2018 21:55