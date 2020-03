Ronaldo, che fai? Crociata social contro l'asso della Juve

Gran parte del mondo in quarantena, miliardi di persone barricate nelle loro case, alcuni costretti tra le mura domestiche da giorni. C’è invece chi si concede il lusso di una “scappatella”, una passeggiatina all’aria aperta con la compagna e i figli. Di chi si tratta? Di Cristiano Ronaldo e della compagna Georgina Rodriguez, naturalmente.

Critiche

Il fenomeno della Juventus è nella bufera in Portogallo dopo essere stato pizzicato dai fotografi in giro per le strade di Funchal, il capoluogo dell’isola di Madeira dove è nato e dove sta trascorrendo un periodo di isolamento, assieme alla famiglia. Le immagini hanno fatto il giro del mondo e sono stati in tanti a scagliarsi contro Cr7.

Ironia lusitana

“E dire che prima, quando potevano uscire tutti di casa, sarebbe stata una vera fortuna incontrare Ronaldo in strada”, hanno commentato sarcasticamente i titolisti di “O Jogo”, una delle riviste sportive più seguite in Portogallo. Prima, senza nessun blocco, sarebbe stato infatti quasi impossibile imbattersi nel fenomeno bianconero. Che invece adesso, anziché restare in casa, è andato tranquillamente in giro.

Tiratine d’orecchie

Nonostante il rispetto e l’ammirazione per Cr7, non sono stati pochi i portoghesi che hanno bacchettato il campione sui social. “Potere dei soldi”, è uno dei commenti più gettonati. “Strano che la polizia non lo abbia notato”, un altro tema ricorrente. “Vorrei sapere qual è la comprovata necessità della passeggiata di Ronaldo: io l’altro giorno sono stato multato”, la denuncia di un tifoso.

Polemiche italiane

Ma è in Italia che l’atteggiamento di Ronaldo ha scatenato le critiche più aspre. Da parte dei tifosi di altre squadre, naturalmente. “Embè? È stato autorizzato dalla Juventus! Siete incredibilmente faziosi e sempre alla ricerca della polemica”, è il sarcastico commento di Dario su Twitter. “Non è Cristiano Ronaldo, è Re Mida sceso tra gli uomini”, ironizza un altro follower. “Complimenti al vostro ‘Eroe della gente’, quello che si fa carico dei nostri problemi”, è il post tranchant di Mario, con riferimento al discusso titolo di ieri della Gazzetta dello Sport.

Difensori d’ufficio

Qualcuno però ha anche preso le difese del portoghese. “Perché la norma non è applicata ai fotografi?”, è la domanda di Giulio. “Funchal è tutta sua.. E come se avesse fatto 4 passi in giardino, davanti all’abitazione..”, minimizza Joseph. E Marco prova a sollevare dubbi: “Abbiamo la certezza che le foto siano recenti?”, ricevendo immediata risposta: “Si vede pure un tizio di spalle che indica forse il giornalista, l’espressione di Ronaldo e signora dice tutto (ci hanno beccati)”.

SPORTEVAI | 30-03-2020 09:45