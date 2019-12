Ronaldo, che mazzata: neanche sul podio al 'Pallone d'Oro'

Continua il periodo 'no' di Cristiano Ronaldo: il portoghese della Juventus, secondo indiscrezioni che stanno circolando in rete a poche ore dalla cerimonia ufficiale di consegna del 'Pallone d'Oro', sarebbe addirittura fuori dal podio dell'ambito riconoscimento individuale, alle spalle di Leo Messi, asso del Barcellona e rivale di sempre di CR7, e dei due campioni d'Europa in maglia Liverpool, il difensore Virgil Van Dijk e l'attaccante Mohamed Salah.

Oltre al danno dovuto alla mancata ricezione del premio, sono ben due le beffe che attendono, se le indiscrezioni dovessero essere confermate nella serata di lunedì, il campione portoghese. La prima riguarda il numero di 'Palloni d'Oro' vinti: Messi, infatti, otterrebbe il riconoscimento per la sesta volta (dopo quelli del 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015), superando nella classifica di tutti i tempi proprio Ronaldo, che fino ad ora ha ottenuto il riconoscimento per cinque volte (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).

La seconda beffa, invece, riguarda l'assenza fra i primi tre del mondo di CR7, un'eventualità che non si verificata dal lontano 2010, quando dietro il solito Messi si piazzarono due suoi compagni di squadra dell'epoca, Andres Iniesta e Xavi.

Tra i primi dieci nella classifica che circola ormai su diversi siti internet e social network c'è anche un altro giocatore attualmente alla Juventus, precisamente al nono posto: si tratta di Matthijs De Ligt, tra i candidati soprattutto per le imprese della prima metà dell'anno solare, essendo stato tra i protagonisti della splendida cavalcata dell'Ajax fino alle semifinali di Champions League.

Tra gli altri giocatori nei primi dieci classificati ci sono Sadio Manè del Liverpool al quinto posto, il compagno di squadra Alisson Becker al sesto, Kylian Mbappé del Paris Saint Germain al settimo, Frenkie De Jong, attualmente al Barcellona, all'ottavo e il fantasista del Real Madrid Eden Hazard al decimo.

La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì sera a partire dalle ore 20. Il vincitore succederà a Luka Modric, che aveva conquistato il 'Pallone d'Oro' un po' a sorpresa nel 2018.

SPORTAL.IT | 02-12-2019 11:26