Ronaldo chiede un acquisto alla Juventus

Cristiano Ronaldo ha chiesto alla Juventus di ingaggiare uno che conosce bene e di cui è stato a lungo compagno di squadra al Real Madrid: “Prendete Marcelo” avrebbe detto, secondo quanto riferito dal ‘Corriere di Torino’.

Operazione molto complessa, va detto, soprattutto perché il presidente dei ‘blancos’, Florentino Perez, non ha alcuna intenzione di privarsi di un altro pezzo da novanta dopo la dolorosa cessione del fuoriclasse portoghese.

I bianconeri troverebbero i soldi necessari per prelevare Marcelo cedendo Alex Sandro: il cursore brasiliano interessa da tempo sia al Paris Saint Germain che al Chelsea, club che non avrebbero problemi a mettere sul piatto 60 milioni di euro per il cartellino dell’ex calciatore del Porto.

Marcelo aveva dedicato una lettera aperta a CR7, pubblicata sui propri account social: "Chi se lo sarebbe immaginato? È tempo di dirsi addio. Giuro che pensavo che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Ma nulla in questa vita è per sempre, spero che tu sia molto felice nel tuo nuovo viaggio. Ho passato quasi 10 anni dalla tua stessa parte, 10 anni di gioia, bel calcio, vittorie, sconfitte e momenti meravigliosi. Ho imparato molto da te, la tua dedizione è la cosa più bizzarra che ho visto in un atleta. Auguro tutto il meglio per te e la tua bellissima famiglia. Mi mancheranno i nostri discorsi prima delle partite al fine di raggiungere i giusti risultati e quando prima delle finali ci rassicuravi con la tua esperienza e con l'amore che davi ai più piccoli! Sono orgoglioso di aver giocato con te, NON PERCHÈ SEI IL MIGLIOR GIOCATORE MA PER QUELLO CHE SEI COME PERSONA. Quando smetterò di giocare mi siederò al bar per bere una birra, raccontare diverse storie e mostrare tutte le nostre foto. Presto saremo di nuovo insieme".

L'ultima frase, impreziosita da un emoticon che strizza l'occhio, ha alimentato i sogni dei tifosi bianconeri.

Come se non bastasse, il giorno dopo l'annuncio dell'approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus il terzino brasiliano ha iniziato a seguire il club di Torino su Instagram.

SPORTAL.IT | 20-07-2018 11:50