Ronaldo colpisce, Roma ko: la Juventus è campione d'inverno

La Juventus supera per 2-1 la Roma all'Olimpico e conclude il girone d'andata in testa alla classifica di serie A, con due punti di vantaggio sull'Inter. I bianconeri si impongono con le reti di Demiral e Cristiano Ronaldo ma perdono il difensore turco per infortunio. Dramma in casa Roma per il grave ko di Zaniolo, uscito nel primo tempo in lacrime: il centrocampista giallorosso rischia di essere operato al ginocchio nei prossimi giorni.

Juventus devastante in avvio, dopo 10 minuti conduce già 2-0 complice un approccio sbagliato da parte della Roma. Al 3' i campioni d'Italia passano in vantaggio grazie a Demiral, che devia in porta la punizione di Dybala; al 10' raddoppiano con Ronaldo su calcio di rigore, assegnato per fallo di Veretout sulla Joya, ancora decisiva.

La squadra di Sarri poi gestisce il ritmo della partita, soffocando la reazione dei padroni di casa. Al 19' i bianconeri perdono Demiral per infortunio, dentro De Ligt, e dopo la mezz'ora si fa male anche Zaniolo: il centrocampista giallorosso, protagonista di una bella azione personale, dopo un contrasto con De Ligt mette male il piede sul terreno e si accascia al suolo. In lacrime il classe 1999 esce in barella tra gli applausi del pubblico dell'Olimpico e dei giocatori in campo, al suo posto Under.

Traumatizzata dalla falsa partenza e dal grave ko di Zaniolo la Roma non riesce a incidere nel finale di tempo e la Juve controlla senza forzare, sfiorando anche la terza rete con Ronaldo.

Sprazzi di Roma ad inizio ripresa, Szczesny non corre pericoli particolari fino al 65', quando Dzeko dopo aver raccolto un cross di Florenzi colpisce il palo. La squadra di Fonseca assedia la metà campo dei torinesi e al 68' riapre la partita: Perotti va in gol su penalty assegnato per un colpo di braccio di Alex Sandro in area.

Sarri corre ai ripari con una doppia sostituzione: in campo Higuain e Danilo per Dybala e Ramsey. Ronaldo ha un'occasione di testa per il tris al 77', due minuto dopo Higuain segna ma è in posizione irregolare.

L'ultima carta di Fonseca è Kalinic, dentro per Perotti nel finale di partita, ma il forcing allo scadere è in effettivo. La Juve passa all'Olimpico ed è campione d'inverno.

SPORTAL.IT | 12-01-2020 22:46