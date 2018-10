Ronaldo 'congelato' in FIFA 19, cala il titolo Juventus in borsa

Sembra proprio non volersi concludere il periodo ‘nero’ di Cristiano Ronaldo: vi avevamo già raccontato di come le accuse di stupro mosse dalla modella Kathryn Mayorga al calciatore portoghese abbiano avuto ripercussioni in FIFA 19, il titolo calcistico firmato EA Sports di cui Cr7 è l’uomo copertina.

Electronic Arts ha fatto sapere in una nota ufficiale, senza tanti giri di parole, il suo pensiero in merito alla questione: “Ci aspettiamo che gli atleti di copertina e gli ambasciatori di FIFA tengano comportamenti in linea con i nostri valori”. Dopo la scomparsa delle foto di Ronaldo dal sito ufficiale di FIFA 19 (anche se in alcune sezioni compare ancora), arriva per il giocatore un’altra brutta conseguenza di questa spiacevole faccenda…

Sembrerebbe infatti che, in seguito alla decisione dell’azienda canadese di rimuovere l’immagine di Cr7, si sia verificato un calo nel valore delle azioni della Juventus in Borsa. Il titolo della società bianconera ha chiuso il venerdì in Piazza Affari con un valore di 1,19 euro per azione: stiamo parlando del crollo del 9,92% rispetto al 20 settembre (quando invece erano arrivate a 1,81 euro).

Il club della Vecchia Signora è rimasto comunque vicino al suo campione, diffondendo parole in sua difesa:

Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus. Le vicende asseritamente risalenti a quasi 10 anni fa, non modificano questa opinione, condivisa da chiunque sia entrato in contatto con questo grande campione.

Non sappiamo ancora quali altre conseguenze potrebbe portare quest’accusa. Sicuramente, per quanto riguarda il marketing e l’ambito economico, cominciano già a farsi sentire i primi problemi…

HF4 | 11-10-2018 09:30