Ronaldo conquista Villar Perosa e fa sognare anche Allegri

Festa doveva essere. E festa è stata. Invasione di campo doveva essere. Ed invasione è stata. Come tradizione, pur dopo un’estate trascorsa a sfidare le grandi d’Europa negli Stati Uniti, il tour delle amichevoli della Juventus si è concluso a due passi da casa. A Villar Perosa, feudo della famiglia Agnelli, la squadra di Allegri ha battuto 5-0 la Primavera allenata dall’ex giocatore bianconero Francesco Baldini nella consueta passerella in famiglia. A sei giorni dal debutto in campionato contro il Chievo, però, in casa Juve si è respirata un’atmosfera differente, favorita ovviamente dalla presenza di Cristiano Ronaldo. L’attesissima prima uscita del portoghese con il suo numero 7 bianconero sulla schiena ha fatto il pieno di entusiasmo e allora, anche se il contesto era particolare, così come la formazione, super-offensiva con in campo insieme Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa, oltre a Cristiano, con Cuadrado ed Alex Sandro terzino, tutto lascia presagire che per i sette volte campioni d’Italia si stia per aprire una stagione di forti emozioni.

Perché il tasso tecnico della rosa è altissimo e perché nessuno, da Allegri a John Elkann nel post-partita, si sono nascosti: “Puntiamo a vincere la Champions, ancora più degli altri anni. Ma nessuno ci regalerà niente” ha detto il tecnico livornese. Ronaldo comunque ha impiegato appena sette minuti, e non poteva essere altrimenti, per il primo, storico gol con la nuova maglia, un gran destro sotto la traversa su splendido lancio di Bernardeschi. Prima, un legno per parte, con Douglas Costa scatenato e capace poi di mettere sulla testa di Cristiano il pallone del raddoppio, mancato dal portoghese. Ronaldo c’ha provato altre due volte, senza centrare il bersaglio, prima di “spaventare” il Primavera Capellini, che fa autogol, ma riuscirà comunque a portare a casa un ricordo indelebile della giornata. Ad arrotondare il punteggio penserà una doppietta di Dybala, assistito dal resto dello straordinario potenziale d’attacco della Juventus, da Cuadrado e Bernardeschi. Nella ripresa tante sostituzioni, Cristiano lascia il posto a Mandzukic e Marchisio fa 5-0 prima della pacifica e tradizionale invasione di campo, quest’anno però monocolore: tutti i bambini che sono schizzati sul campo avevano la maglia numero 7 e il nome Ronaldo sulla schiena. Ma l’oggetto del desiderio era al riparo, protetto dalla security….

SPORTAL.IT | 12-08-2018 19:30