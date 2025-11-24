Ronaldo, cosa hai fatto? La risposta a McTominay, ecco chi è il re delle rovesciate

Cr7 incanta l’Arabia con una rovesciata straordinaria: l’Al Nassr domina 4-1 e João Félix brilla con gol e assist in una stagione perfetta

Cristiano Ronaldo e la rovesciata che illumina l’Arabia Saudita. Un gol che entra nella storia: la stella portoghese ha firmato una delle reti più spettacolari della stagione, regalando all’Al Nassr una rete da antologia. Quasi al 94′, contro l’Al Khaleej, CR7 è stato protagonista di un gesto tecnico che richiama immediatamente quello leggendario realizzato a Torino nel 2018 contro la Juventus. Con questo capolavoro, il portoghese ha raggiunto quota 955 gol in carriera, a quasi 41 anni, e risponde a McTominay che con la Scozia – proprio la scorsa settimana – lo aveva emulato e si era preso la scena.

João Félix trascina l’Al Nassr

Se il finale è stato monopolizzato dalla prodezza di CR7, la partita aveva già avuto un protagonista: João Félix. L’attaccante lusitano, in una forma scintillante, ha guidato la squadra con una prestazione totale. Dopo due gol annullati, ha finalmente sbloccato il match con freddezza, sfruttando un cross di Angelo.

Poco dopo ha confezionato un assist impeccabile per Wesley, che ha trovato l’incrocio dei pali con un destro perfetto. Con 11 gol in campionato, Félix domina la classifica marcatori.

La risposta dell’Al Khaleej e la reazione dei gialloblù

In apertura di secondo tempo, l’Al Khaleej ha provato a rientrare in partita con una conclusione da fuori area di Hawsawi che si è infilata all’incrocio. La squadra di Jorge Jesus, però, non si è scomposta e Mané ha ripristinato il doppio vantaggio con un elegante pallonetto dal limite. La gara è poi scivolata verso un finale infuocato, con un’espulsione e continue occasioni da entrambe le parti.

Il momento che ferma il tempo: la rovesciata di CR7

L’apoteosi è arrivata nei secondi conclusivi. Su cross di Nawaf Boushal, Ronaldo si è coordinato in aria con una pulizia tecnica da manuale, colpendo in perfetto equilibrio e mandando lo stadio in delirio.

La reazione dei compagni racconta meglio di qualsiasi immagine la portata del gesto: João Félix è rimasto immobile, incredulo, incapace di muoversi per la meraviglia di quello che aveva appena visto. Anche gli altri giocatori si sono avvicinati lentamente, quasi increduli, prima di abbracciare il loro capitano.

Un campionato dominato

L’Al Nassr continua la sua stagione impeccabile: nove vittorie su nove partite e primo posto in classifica con margine sull’Al Hilal. La squadra vive dell’estro di individualità di altissimo livello, ma anche di un’identità sempre più definita.

Ronaldo, con 16 gol in 17 gare stagionali tra club e nazionale, vede avvicinarsi l’impresa delle 1000 reti. E continua a rendere “semplice” ciò che è straordinario.