Ronaldo: "CR7 AIR JORDAN"

L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha festeggiato il suo gol alla Sampdoria sul suo profilo Instagram: "CR7 AIR JORDAN", è il commento della punta bianconera, riferendosi al mirabile stacco con cui ha segnatola seconda rete ai blucerchiati, paragonabile, in altezza, al volo della leggenda della NBA Michael Jordan.

Dopo alcune settimane non facili Ronaldo è tornato a macinare reti: dopo l'ultimo gol il portoghese, a segno da 5 partite consecutive, è arrivato in doppia cifra in un campionato nazionale per la quattordicesima stagione di fila. L'unico paragonabile è il rivale Messi.

SPORTAL.IT | 19-12-2019 12:20