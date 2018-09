Ronaldo crea, Manduzkic trasforma: la Juventus scappa via

Cinque mesi dopo il colpaccio firmato Koulibaly la musica è cambiata, la Juventus ha imparato la lezione e manda un messaggio molto chiaro alla concorrenza: l’obiettivo di stagione sarà anche la Champions League, ma continuare a dominare in Italia è sempre un imperativo.

Così dopo sette giornate la squadra di Allegri si ritrova già sola dopo il netto 3-1 al Napoli che mantiene i bianconeri a punteggio pieno a quota 21 punti. Si staccano invece gli azzurri di Ancelotti, alla seconda sconfitta stagionale, ancora con tre gol al passivo come contro la Sampdoria. Non si tratta certo di una sentenza, ma l’andamento della partita chiarisce ciò che tutti avevano già intuito dopo la faraonica campagna acquisti dei sette volte campioni d’Italia, ovvero che il gap sulla concorrenza si è ulteriormente allargato. Solo notizie positive o quasi, quindi, per Allegri, che può pensare con serenità alla partita contro lo Young Boys per ipotecare il passaggio agli ottavi di Champions. La notizia della partita è l’”esplosione” di Cristiano Ronaldo, migliore in campo anche senza segnare.

Allegri sembra aver trovato la formula giusta per esaltare il portoghese che, dal canto proprio, è sempre più vicino a completare il proprio adattamento al calcio italiano. Libero di muoversi partendo dalla sinistra per poi svariare dappertutto, Ronaldo trova in Mandzukic il proprio completamento ideale, infaticabile nel “lavoro sporco”, ma anche insolitamente letale sottoporta, così la miglior prova di CR7 in Serie A viene sublimata dall’assist al 27’ per il primo gol del croato, cui basta spingere in rete di testa, scena che si ripeterà in avvio di ripresa quando Ronaldo va in proprio calciando dal limite e trovando il palo, ma Mario è pronto per il tap in.

La Juventus l’ha decisa con questi due lampi, irresistibili per un Napoli che non è riuscito a dare continuità ai primi 20’ di personalità, con ritmi alti e palleggio, sublimati dal vantaggio firmato dopo dieci minuti da Mertens, servito da Callejon su palla persa in uscita da Bonucci. Sembrava di rivivere la gara di fine aprile, ma dopo essere andata sotto la Juventus ha letteralmente cambiato marcia, trascinata da un Ronaldo in versione leader e vicino alla soddisfazione personale sull’1-1 alla mezzora.

La sensazione quindi è che Allegri possa dormire sonni tranquilli: Mandzukic-Ronaldo è la coppia giusta, alle loro spalle possono muoversi un Dybala in crescita o Bernardeschi. Semmai, il tecnico livornese può preoccuparsi per qualche calo di tensione di troppo, come in avvio di secondo tempo, quando il Napoli è tornato sotto spingendo forte, ma l’ingenua espulsione di Mario Rui per doppia ammonizione ha spento la partita, suggellata dal 3-1 di Bonucci. Juventus in festa e nella storia: i bianconeri non vincevano le prime otto partite ufficiali dal 1931.

