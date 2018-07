Ronaldo critica Neymar: 'Deve essere più furbo'

Ronaldo, ex stella del Brasile e Campione del Mondo nel 2002, ha parlato a Sport TV di Neymar e del Mondiale giocato dal fuoriclasse del Paris Saint-Germain.

“Ci aspettavamo di più da Neymar perché è la stella della Nazionale. Non so se sia stato a causa del recente infortunio, o per altri motivi ma sembrava limitato nelle giocate. Neymar è ancora giovane, ha talento e tante responsabilità ma deve assolutamente migliorare e imparare”.

L'ex Real Madrid e Inter ha commentato anche il comportamento tenuto in campo dall'attaccante classe 1992: “Cinque anni fa gli ho parlato e mi ha spiegato che reagisce così perché cerca di sentire meno i falli e attutire i colpi quando viene colpito. Anche a me succedeva e spesso non fischiavano neppure il fallo. Neymar deve controllare le proprie emozioni durante le partite, rischia troppo cercando di far ammonire gli avversari. Deve cercare di prendere i falli che subisce come motivo per fare meglio. Deve essere più furbo”.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 17:55