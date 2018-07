Ronaldo-day: ecco tutti gli orari

Cristiano Ronaldo sbarcherà a Torino intorno alle 10 di lunedì mattina: sarà l'inizio del Ronaldo-day, che vedrà CR7 impegnato in un tour de force nel giorno della sua presentazione da nuovo giocatore della Juventus.

All'arrivo a Caselle direttamente da Madrid, dove è rientrato venerdì dalla vacanza in Grecia, sono attese centinaia di tifosi. Dopo il suo atterraggio tra le 9 e le 10, il portoghese si dirigerà subito allo Stadium, al J-Medical, dove sosterrà le visite mediche di rito. Poi, si sposterà in sede per la firma del contratto.

Alle 18.30, oltre 200 giornalisti e 30 televisioni seguiranno in diretta la conferenza stampa di presentazione, dove Ronaldo dirà le sue prime parole da nuovo giocatore della Vecchia Signora.

SPORTAL.IT | 15-07-2018 11:35