Ronaldo, dichiarazioni clamorose dopo il trionfo

Oltre un quarto dei trionfi in Coppa Campioni/Champions League da parte del Real Madrid è stato ottenuto con in campo Cristiano Ronaldo. Quattro successi sui tredici trionfi totali nella storia del club, tre dei quali consecutivi e quattro negli ultimi cinque anni, cui aggiungere la prima vittoria nella carriera del portoghese, nel 2008 a Mosca con il Manchester United contro il Chelsea, un anno prima del clamoroso trasferimento che lo avrebbe portato in Spagna per 94 milioni. Ora, però, per CR7 sembra tornato il momento di viverlo da protagonista, il mercato, almeno stando alle clamorose dichiarazioni rilasciate dal Pallone d’Oro al termine della partita vinta a a Kiev contro il Liverpool, coincisa appunto con il terzo trionfo consecutivo del Real Madrid nella Coppa più ambita, ricca e importante.

"E' ciò che stavamo cercando, sapevamo che sarebbe stata dura ma abbiamo meritato di vincere. Le finali sono sempre complicate, ma abbiamo meritato. Abbiamo fatto la storia. Godiamoci questo momento. Il mio futuro? Nei prossimi giorni risponderò a chi è sempre stato al mio fianco, posso dire che è stato bellissimo giocare al Real Madrid”. Parole pronunciate senza far comparire sul proprio volto un sorriso, ma con molta serietà. Neppure lacrime, certo, ma è stato evidente che prima ancora della parole di Ronaldo è stata la sobrietà dei festeggiamenti, che lo hanno visto quasi appartato rispetto ai compagni di squadra, a rovinare la serata di gloria ai tifosi del Real, mai così spaventati dall’idea di perdere il proprio campione.

“Non è questo il momento per parlare di me, adesso voglio godermi la festa perché siamo nella storia, non sono importanti i singoli. Siamo nella storia, grazie a tutti” ha concluso Ronaldo. Facile quindi immaginare che poco prima di unirsi alla propria Nazionale per giocare il Mondiale, il portoghese faccia chiarezza sul proprio futuro, quantomeno annunciando se continuerà o meno ad essere un giocatore del Real Madrid. In caso di divorzio, le opzioni per un giocatore così importante sarebbero ovviamente poche: su tutte, spicca il possibile e clamoroso trasferimento al Paris Saint-Germain, magari in cambio di Neymar.

La replica di Florentino Perez, comunque, non si è fatta attendere. Ed è stata piuttosto algida…: "Le parole di Ronaldo? Tutti hanno diritto a parlare. L'importante è il club e in un giorno come oggi la cosa più importante è che stiamo celebrando la Champions. Tra l'altro si parla sempre di lui e poi non succedo nulla…".

SPORTAL.IT | 26-05-2018 23:35