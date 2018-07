Ronaldo è a Torino, l'avventura ha inizio

Se è vero che la stagione della Juventus è ufficialmente iniziata il 9 luglio con il raduno, sono numerose altre le date che hanno scandito o lo faranno l’avvicinamento dei bianconeri alla nuova stagione. Il 10 luglio è stato il giorno dell’ufficializzazione dell’acquisto di Cristiano Ronaldo, il 16 quello della presentazione del portoghese e il 12 agosto il giorno del probabile debutto, nell’amichevole di Villar Perosa contro la Primavera. In mezzo, però, ecco la data del 29 luglio, da non tralasciare, perché quella che ha segnato l’arrivo di Cristiano a Torino. Finita la vacanza post-Mondiale, il nuovo numero 7 bianconero inizierà ad allenarsi lunedì alla Continassa insieme agli altri giocatori eliminati in Russia tra ottavi e quarti di finale, ovvero gli argentini Dybala e Higuain, il brasiliano Douglas Costa, il colombiano Cuadrado e l’uruguaiano Bentancur, tutti agli ordini del collaboratore di Allegri Aldo Dolcetti.

Ronaldo è atterrato all’aeroporto di Caselle alle 19.25, scalo voli privati. Ad aspettarlo però non c’era la massa dei tifosi che lo ha accolto prima della presentazione, complice il caldo e il sontuoso apparato di sicurezza approntato dalla Juventus. I quaranta fortunati hanno quindi potuto solo scattare qualche foto da lontano, riprendendo Ronaldo con in braccio la figlia più piccola, Alana Martina. Con lui anche la compagna Georgina e due bambinaie che accudivano i gemelli Mateo ed Eva. Il “gruppone” è poi salito a bordo di un pulmino blindatissimo, con i vetri oscurati, diretto verso la residenza scelta per vivere a Torino, che resta ancora top secret. Da lunedì si corre, quindi, e tra i nuovi compagni ci sarà anche Gonzalo Higuain, sempre al centro però della trattativa di mercato che lo vede vicino al trasferimento al Milan.

SPORTAL.IT | 29-07-2018 20:55