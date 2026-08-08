Ronaldo e il matrimonio dell’anno, chi è Georgina: il padre in galera, l’incontro da Gucci e il boom social

Il fuoriclasse portoghese e la modella sono fidanzati da dieci anni, la cerimonia si terrà nel paese natale del giocatore, il ricevimento nell’hotel più lussuoso di Funchal

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

C’è chi dice oggi, chi la settimana prossima fatto sta che si preannuncia come uno dei matrimoni più grandiosi e glamour del 2026 quello tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. La location è Madeira, l’isola in cui è nato e cresciuto Cr7. Secondo quanto riportato dai media locali, la cattedrale di Funchal, capoluogo dell’isola, è stata prenotata per un grande matrimonio.

Dove alloggeranno gli sposi

La coppia – il cui patrimonio è stimato in 1,4 miliardi di dollari (1 miliardo di sterline) – avrebbe prenotato il vicino hotel a cinque stelle Savoy Palace per il ricevimento e si ritiene che alloggino all’interno di The Reserve, il lussuoso “hotel nell’hotel” situato ai piani superiori, il cui costo parte da 1.100 sterline a notte. La location del matrimonio vanta ben sei piscine, oltre a un servizio di maggiordomo 24 ore su 24, una spa, viste panoramiche e diversi ristoranti a cinque stelle.

L’ingresso principale è caratterizzato da un enorme lampadario in metallo alto 10 metri, con composizioni floreali fresche al di sotto. Attraversando il bar dell’hotel, dove nel pomeriggio si esibisce un pianista, gli sposi possono scendere la grande scalinata curva che conduce a un’enorme piscina di 18 metri.

Quando è nata la love story

Esattamente dieci anni fa, le strade di Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo si sono incrociate, dando inizio a una storia d’amore che avrebbe cambiato per sempre le loro vite. Quello che è iniziato come un incontro casuale in un negozio Gucci a Madrid si è trasformato in una delle storie d’amore più famose dei nostri tempi. L’allora attaccante del Real Madrid si era da poco separato dalla modella Irina Shayk, con la quale aveva avuto una relazione di cinque anni.

Chi è Georgina Rodriguez

Georgina Rodríguez è nata a Buenos Aires il 27 gennaio 1994, dall’argentino Jorge Rodríguez e dalla spagnola Ana María Hernández. La sua passione per il calcio ha spinto il padre a tentare la fortuna in Spagna. Originario di Avellaneda, Jorge emigrò nella città spagnola di Elche nel 1984, conobbe María Jesús, che sposò e con la quale ebbe una figlia, Patricia Estela. Quella relazione giunse al termine e, dopo la separazione, Jorge decise di iniziare un nuovo capitolo nella città di Jaca, nella provincia di Huesca. Lì conobbe Ana María, con la quale formò una nuova famiglia e ebbe le sue due figlie: Ivana e Georgina.

Dopo il tentativo fallito di Jorge di convincere la moglie a rimanere in Argentina, la famiglia decise di tornare in Spagna quando Georgina aveva solo un anno. Secondo diversi media europei, suo padre fu coinvolto nel traffico di droga dopo la fine della sua carriera calcistica in Spagna. Jorge Rodríguez fu condannato e scontò dieci anni di carcere. Secondo il quotidiano britannico Daily Mail, tra il 2003 e il 2013 ha scontato la pena in tre diverse prigioni spagnole. Dopo aver scontato la pena, è tornato in Argentina. È scomparso nel 2019 a Buenos Aires all’età di 70 anni, a causa di complicazioni insorte dopo un ictus che lo aveva colpito due anni e mezzo prima.

Fin da giovanissima, Georgina è stata caratterizzata da uno spirito imprenditoriale e da una forte ambizione. Ha iniziato a lavorare a 17 anni come cameriera in un ristorante nella sua città natale per pagarsi il biglietto aereo e sistemarsi durante i primi giorni nella capitale spagnola. Dopo due anni di duro lavoro e un’esperienza in Inghilterra per imparare la lingua, il trasferimento a Madrid dove ha iniziato a lavorare da Gucci. La sua relazione con una delle personalità più famose al mondo non solo le ha dato un’enorme visibilità mediatica e l’ha resa una delle figure più influenti sui social media. Attualmente vanta 77 milioni di follower su Instagram, dove è diventata una delle content creator più seguite a livello globale.

“I miei colleghi erano impazziti. Arrivavano in autobus e io partivo in Bugatti. La gente non ci poteva credere!”, ha raccontato nella sua docuserie sull’inizio della sua relazione con Ronaldo. La loro relazione divenne pubblica nel 2017 quando Georgina lo accompagnò al gala di premiazione “The Best” a Zurigo, dove Cristiano fu premiato come miglior calciatore del mondo. Anche Cristiano Jr., il figlio maggiore dell’attaccante, era presente alla cerimonia.

Un anno dopo l’inizio della loro relazione, la coppia decise di allargare la famiglia. L’8 giugno 2017, nacquero i gemelli Eva e Mateo tramite maternità surrogata. Mesi dopo, il 12 novembre dello stesso anno, hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia biologica, Alana Martina. Alla fine del 2021, mentre Cristiano Ronaldo giocava per il Manchester United in Inghilterra, hanno annunciato di aspettare due gemelli, una femmina e un maschio. Tuttavia, a causa di gravi complicazioni durante il parto, hanno subito la perdita di uno dei bambini, morto alla nascita.

Sebbene entrambi non avessero mai nascosto il desiderio di sposarsi e lo avessero espresso in diverse interviste, la tanto attesa proposta è finalmente arrivata l’11 agosto 2025, quando Georgina ha condiviso sui social media di aver detto “sì” dopo aver ricevuto l’anello di fidanzamento da Cristiano. “Sì, lo voglio. In questa vita e in tutte le mie vite”, ha scritto la modella accanto a una foto in cui mostrava l’esclusivo gioiello, del valore di sei milioni di dollari.