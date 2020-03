Ronaldo e il medico di Napoli, bufera su Tuttosport

In pieno “fermo” calcistico non deve essere facile parlare di calcio. Soprattutto siti, giornali e tv si stanno industriando per capire, da un lato quando e se si tornerà in campo, dall’altro di unire l’utile al dilettevole. Calcio e coronavirus è un’associazione tristemente forzata. Specie nel titolo e nell’intervista che oggi propone Tuttosport. Dedicati alla Juve, a Cristiano Ronaldo e al medico di Napoli, il dottor Paolo Ascierto, che sta testando il farmaco antiartitrite per curare il Covid-19. Apriti cielo, i social sono andati in delirio.

Tuttosport, il titolo ambiguo

Il quotidiano diretto da Xavier Iacobelli è uscito quest’oggi con un’intervista al dottor Paolo Ascierto che insieme al team dell’unità d’immunologia clinica dell’ospedale Pascale di Napoli sta portano avanti la sperimentazione del farmaco anti-artrite nella cura della polmonite causata dal Covid-19. Nell’intervista emerge che il medico, oggi sulla bocca di tutti, è di fede juventina. Anche e soprattutto per questo motivo Tuttosport ha titolato in prima pagina “Ronaldo, aiutaci” con tanto di foto di Cr7 al fianco del dottor Ascierto che, nell’intervista sottolinea di avere una maglia Juve del portoghese nello studio.

“Ronaldo è un campione di sensibilità e solidarietà, uniamoci nella battaglia. Io juventino da una vita” ha detto il dottor Ascierto augurandosi probabilmente un aiuto da parte del campione bianconero, economico e d’immagine come già stanno facendo tante stelle del calcio e non solo.

I social indignati

Ma quasi nessuno ha capito il titolo, sicuramente forzato per attrarre i lettori, ma che ha finito per creare più di qualche commento negativo nei confronti del quotidiano. “Preghiamo tutti #Ronaldo affinché possa fermare il #coronavirus. #TuttoSport oggi si supera” ha scritto qualcuno su Twitter ma non è stato l’unico “Agghiacciante, ma in che senso”Ronaldo, aiutaci?” si chiede un altro; si sprecano anche le emoticon, c’è chi si fa una bella risata e c’è chi sottolinea lo “schifo” di un titolo del genere.

Come da incipit in questo periodo è tutto il giornalismo italiano a essere sotto accusa, a cominciare dai giornali sportivi: “Lo scadimento della stampa sportiva italiana sta toccando livelli di tale bassezza che da fastidio solo la visione dei titoli…”; “Che tristezza…mi vergogno io per loro ! Giornalai e giornaletti …”; “Fiumi di bava. Tuttolingua non si smentisce mai. Guarda che titolo si sono inventati. Ora Ronaldo, dopo la sua fuga e le Bufale sulle cliniche private, è diventato quello che può aiutare contro il virus??”; “Vomitevoli … voi e chi vi compra ..”; “Il dottore che chiede soldi a Ronaldo, questa è un altra querela che partirà a breve”.

Mentre l’ironia è imperante, come al solito, meglio riderci su: “”TV2000 sarà in collegamento con S.Ronaldo per il rosario Ridere a crepapelleRidere a crepapelleRidere a crepapelle”; “A questo punto perché non “San” Ronaldo?”.

SPORTEVAI | 21-03-2020 09:33