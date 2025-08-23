Ronaldo e la maledizione d'Arabia, ko anche in Supercoppa: zero tituli con l'Al Nassr

Ronaldo rimane ancora a bocca asciutta: l'Al Ahly vince la Supercoppa d'Arabia ai rigori, nessun trofeo con l'Al Nassr per il portoghese

In carriera ha vinto tanto, tantissimo, tutto ma a Cristiano Ronaldo – anche se sembra incredibile – manca ancora un trofeo, foss’anche uno solo in Arabia Saudita. Continua la maledizione del portoghese, sconfitto con il suo Al Nassr ai rigori anche nella finale della Supercoppa d’Arabia: 5-3 ai rigori per l’Al Ahly dopo il 2-2 dei regolamentari.

Tutti i flop di Ronaldo in Arabia

Fa spavento la lista dei ko di Ronaldo che con l’Al Nassr ha perso 4 Supercoppe dell’Arabia Saudita, 3 Coppe del Re saudite, 3 campionati professionistici sauditi, 3 partite di AFC Champions League, 3 Coppe della Stagione di Riyadh e 1 Supercoppa di Riyadh.

Il record positivo di Cr7

Di contro grazie al gol segnato oggi Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore nella storia a raggiungere i 100 gol con quattro club diversi (145 gol con il Manchester United, 450 gol con il Real Madrid, 101 gol con la Juventus, 100 gol con l’Al Nassr. E ha segnato anche 138 gol con la nazionale portoghese.

Insomma Cristiano Ronaldo dovrà aspettare per vincere il suo primo titolo in Arabia Saudita. Cr7 ha fatto tutto il possibile per condurre la sua squadra al titolo . Ha completato tutti i 90 minuti, ha segnato un rigore nel vantaggio di 1-0 e ha trasformato il suo nella serie di rigori. Tuttavia, non è bastato. Edouard Mendy ha parato il rigore di Khaibari, mentre Bento non è riuscito a parare nessuno dei due.

Nuovo flop di Joao Felix

Molto discusso il penalty poi trasformato da Cr7: l’arbitro ha fischiato il rigore per un presunto fallo di mano di Ali Majrashi, suscitando le proteste di tutti i giocatori dell’Al-Ahli. Cristiano è stato implacabile. È stato il suo centesimo gol con l’Al-Nasr. Chi ha deluso è stato Joao Felix, brillante in semifinale: l’ex Milan è passato inosservato. La sua prestazione è migliorata nella ripresa, ma non ha ancora l’impatto necessario nelle partite.

Brozovic illude l’Al Nassr

Il pari è arrivato a fine primo tempo, con un’azione tra Millot e Kessie ha permesso all’ex giocatore del Barcellona di concludere la partita con un gol superbo. Nella ripresa succede tutto alla fine. L’Al-Nasrr è tornato in vantaggio con un bellissimo gol dell’ex Inter Brozovic all’80’, ma appena cinque minuti dopo l’Al-Hilal ha pareggiato quando Roger Ibañez ha approfittato di un pessimo rinvio di Bento e ha segnato di testa su calcio d’angolo di Marhez.

La sequenza dei rigori

Ai rigori, l’Al Ahli ha segnato tutti e cinque i rigori con Ivan Toney, Frank Kessie, Riyad Mahrez, Firas Al Birakan e l’ultimo, decisivo, di Galeno. Per l’Al Nasr, sono andati a segno Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic e Joao Félix. Il portiere Mendy ha parato il quarto di Abdullah Al Khaibari , e non è stato necessario calciare il quinto.