Ronaldo e l'impatto con la A: "Ha capito che è tutto diverso"

Non è un flop come si è azzardato a dire qualcuno, ma un po' di amaro in bocca c'è. Dopo l'esordio senza reti contro il Chievo a Verona, Cristiano Ronaldo non è riuscito a segnare neanche nel giorno del debutto casalingo all'Allianz Stadium contro la Lazio, davanti a 40mila tifosi adoranti. CR7, che con i biancocelesti è stato comunque spesso pericoloso, nella scorsa stagione dovette attendere quattro partite prima di sbloccarsi (e lo score complessivo a giugno fu di 44 gol in 44 gare).

Il mister della Juve Massimiliano Allegri non è affatto preoccupato, ed anzi elogia il portoghese: "Ronaldo ha fatto una buona partita, sta capendo il calcio italiano, e soprattutto sta conoscendo i compagni. Che è la cosa più importante. Sono 14 giorni che ci alleniamo tutti insieme. Tra l’altro, tutti quelli davanti li ho avuti l'8, quindi direi che stanno facendo oltre le previsioni. In questo momento bisogna portare a casa le vittorie, migliorare la condizione fisica, migliorare il palleggio, le giocate, ma già oggi la squadra ha dato un bel segnale di solidità, che è la cosa più importante".

"Il pericolo oggi era andare dietro all'entusiasmo dello stadio per la prima in casa di Cristiano – ha puntualizzato l'allenatore bianconero -. Cristiano è con noi da 15 giorni, dimostra di essere intelligente: ha capito che il calcio italiano è completamente diverso da quello spagnolo. Tutti aspettano il gol e anche oggi sul gol di Mandzukic è stato strano; però sono momenti e sono molto contento di quello che ha fatto. Ha compreso il DNA della Juve".

L'esclusione di Paulo Dybala: "C'è competizione tra i ragazzi, sono tutti dei grandissimi giocatori, oggi serviva questa formazione all'inizio. L'unica cosa che conta nel calcio è il campo verde, e io devo fare delle scelte. Paulo è l'uomo che ci raccorda bene tra le linee, lo fa in modo straordinario. Quando troveremo una condizione migliore, potremo giocare anche con cinque giocatori offensivi. Più di undici non posso farne giocare".

"Un’altra importante vittoria! Forza ragazzi!", ha scritto su Twitter il cinque volte Pallone d'Oro.

SPORTAL.IT | 26-08-2018 12:15