Ronaldo e non solo, la Serie A è tornata a spendere

E adesso tutti a dire “Chissà cosa sarebbe successo se il mercato avesse chiuso a fine agosto e non due settimane prima”. Forse l’Inter avrebbe avuto più tempo per lavorare ai fianchi il Real Madrid per Modric, o forse il Milan avrebbe potuto progettare con più calma il sogno Milinkovic-Savic, o ancora De Laurentiis avrebbe regalato ad Ancelotti la punta che tutti pensavano sarebbe arrivata o infine la Roma avrebbe pescato quell’esterno identificato in Malcom, “scippato” dal Barcellona, e non sostituito. O forse non sarebbe successo niente di tutto questo, proprio perché i club italiani, sapendo della fine anticipata della sessione di trasferimenti, si sono stranamente mossi per tempo, piazzando i propri acquisti nella prima parte dell’estate, Milan a parte, il cui rimpasto societario ha comunque vivacizzato le ultime settimane, oltre che aver permesso di abbattere il muro del miliardo di euro di spese.

Proprio così: in attesa magari di provare a far rientrare qualcosa attraverso le cessioni (si chiude il 31 agosto), la Serie A è tornata ad insidiare l’inarrivabile Premier nel ruolo di regina degli investimenti in Europa, con quasi 1,1 miliardi di spese dal 1° luglio al 17 agosto (e un passivo di quasi 300 milioni), contro gli 1,4 miliardi investiti in Inghilterra, dove però la parte del leone l’ha fatta il Liverpool, con quasi 300 milioni di spese, mentre le altre grandi, Chelsea a parte, nel finale, sono state al palo o quasi. In Italia invece il mercato è stato “democratico”, perché è vero che la Juventus si è ovviamente presa la copertina grazie a Cristiano Ronaldo, unico acquisto a tre cifre dell’estate del mercato europeo, ma anche grazie a Cancelo e Bonucci (75 milioni in due), ma non sono state da meno la Roma, con 136 milioni (sarebbero stati quasi 200 con Malcom…) e le milanesi, attestatesi a 83, i rossoneri, e i 77,5, i nerazzurri. Al quinto posto il Napoli, che i suoi 70 milioni li ha spesi, per Verdi, Ruiz e Malcuit. Proprio questi ultimi due guidano, insieme alle stelle Emre Can e Lautaro Martinez, e a cavalli di ritorno come Javier Pastore, il non folto gruppo di giocatori che la Serie A è andata a prendere all’estero. Volendo, può essere questa l’unica pecca dell’estate da restaurazione del calcio italiano, dove buona parte dei soldi spesi hanno circolato internamente, da Nainggolan a Politano fino agli stessi Bonucci e Higuain, senza dimenticare Caldara. Intanto, però, divertiamoci. Con il più forte di tutti e la voglia delle altre di intralciarne il cammino.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 17-08-2018 22:50