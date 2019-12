Ronaldo elogia il tridente: "Continuiamo così"

Cristiano Ronaldo soddisfatto per la doppietta e per il tridente utilizzato da Sarri nella sfida contro l'Udinese: "Sensazioni buone, l'importante era vincere e continuare a lottare. Poteva arrivare qualcosa di più ma va bene così. E' in questo modo che dobbiamo giocare, con fiducia. Non importa la prestazione individuale ma quella collettiva che è più importante".

Sulla coabitazione in attacco con Higuain e Dybala: "Giocare in tre in avanti? Sì, l'importante è giocare così e lavorare bene. L'Inter? Vediamo cosa succederà".

SPORTAL.IT | 15-12-2019 17:41