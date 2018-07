Cristiano Ronaldo fa aspettare la Juventus.

Secondo quanto riporta ‘As’, il Real Madrid avrebbe già accettato l’offerta da 100 milioni di euro formulata dalla Juventus ma a prendere tempo sarebbe stato il fuoriclasse portoghese che è in attesa di nuove offerte.

La Juventus avrebbe un piano molto chiaro anche per l‘ex Manchester United: ingaggio da 30 milioni di euro l’anno per quattro stagioni più un ruolo di testimonial d’eccezione per quanto riguarda la Fiat, l’azienda gestita dalla proprietà bianconera.

Il club piemontese ha fiutato nell’affare Ronaldo un doppio vantaggio: il primo squisitamente tecnico, il secondo commerciale.

Sul piano strettamente calcistico Ronaldo darebbe una grossa mano a Massimiliano Allegri soprattutto sul piano europeo dove la Juventus va a caccia della tanta agognata Champions League: come dimostrato anche nel recente Mondiale Cr7 può riuscire a vincere i match da solo.

Dal punto di vista commerciale Ronaldo è considerato una miniera d’oro per il merchandising: il portoghese è uno degli sportivi più seguiti nel mondo e una foto pubblicata sui suoi social può arrivare a valere anche 1 milione di euro.

I tifosi della Juventus sono già in subbuglio suoi social e non vedono già l’ora di vedere Ronaldo in maglia bianconera: secondo le indiscrezioni di ‘As’ tutto ora dipenderebbe dal calciatore che però ha chiesto tempo per valutare altre offerte e soprattutto non reputa affatto chiusa la trattativa con i bianconeri.

Per un Ronaldo che si avvicina c‘è un Milinkovic-Savic che se ne va: i bianconeri hanno fatto sapere alla Lazio di non voler partecipare ad alcuna asta per il serbo il cui prezzo da record sarebbe già lievitato a ben 150 milioni di euro. I piemontesi per il momento si sono chiamati fuori ma monitorano sempre la situazione in caso di sviluppi interessanti.

SPORTAL.IT | 03-07-2018 17:15