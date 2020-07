Ronaldo fa la storia della Juve: record e messaggio alla squadra

E’ un 2020 stellare per Cristiano Ronaldo. La sua doppietta all’Atalanta avvicina la Juventus allo scudetto, e CR7 a un nuovo record: il campione lusitano ha messo a segno 28 reti in 28 partite di campionato disputate, diciotto di queste sono state realizzate nell’anno solare 2020, tre in più di ogni altro giocatore dei cinque massimi campionati europei.

Ronaldo ha inoltre segnato sei reti di fila all’Allianz Stadium su calcio piazzato (cinque rigori e un calcio di punizione): anche questo è un primato in carriera. Il record assoluto di marcature in campionato in una stagione per un giocatore bianconero, che appartiene a Felice Borel, 31 reti nell’annata 1933/34, dista adesso solo 3 gol.

Il cinque volte Pallone d’Oro su Instagram ha spronato la squadra: “Un punto importante in una gara molto difficile. Continuiamo a lottare fino alla fine”, è il messaggio del numero 7 allo spogliatoio bianconero, che vede vicino il traguardo del nono scudetto consecutivo.

A parlare dopo la partita con l’Atalanta anche Leonardo Bonucci: “E’ sempre dura giocare contro di loro, la squadra ha fatto un grande lavoro di sacrificio. Ho stretto i denti, venivo da tre giorni in cui non mi sono allenato per un fastidio al tallone. Però era troppo importante portare a casa il risultato”.

“E’ un punto importantissimo che tiene lontane le inseguitrici. Stasera ha vinto veramente il gruppo, questo è lo spirito che dobbiamo avere. Oggi era importante vincere, non ci siamo riusciti ma portare a casa un punto tiene distante la Lazio. E la stessa Atalanta che poteva farsi sotto”.

OMNISPORT | 12-07-2020 12:30