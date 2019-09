Ronaldo fa volare la Juventus: anche nel bilancio

Non sarà riuscita a snellire l’organico sul finire di mercato, al punto da costringere Maurizio Sarri a effettuare scelte dolorose e impopolari al momento di compilare la lista per la Champions League, ma la Juventus può sorridere sul piano economico-finanziario. Grazie, ovviamente, a Cristiano Ronaldo.

Il club bianconero ha infatti raggiunto l’obiettivo del mezzo miliardo di fatturato. A rivelarlo è 'La Gazzetta dello Sport'. Se infatti incrociando i dati del primo semestre bianconero con quelli del secondo contenuti nel prospetto della controllante Exor emerge una perdita di circa 40 milioni, i ricavi lordi ammontano a 621 milioni: al netto delle plusvalenze da cessione calciatori, che si stimano attorno a quota 125, si arriva a circa 495 milioni. Si tratta di un risultato mai ottenuto da nessuna squadra italiana e che segna il salto in avanti fatto dalla Juventus rispetto ai 411 milioni del 2017-18.

Il merito, ovviamente, è dell’arrivo di Cristiano Ronaldo e dell’enorme giro di affari mosso dal portoghese, a bilancio per quanto riguarda l’ingaggio per 31 milioni netti, ma comunque capace di confermarsi macchina da soldi per i club che ne detengono il cartellino.

La prima stagione con CR7 ha portato una settantina di milioni in più di ricavi caratteristici, grazie al boom sul fronte del merchandising. E a breve il club ha in programma di ridiscutere nuovi accordi con Adidas e Jeep, sponsor tecnico e di maglia, per un ulteriore salto di qualità.

SPORTAL.IT | 14-09-2019 12:24